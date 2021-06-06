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futebol

São Paulo inicia preparação para partida de volta da Copa do Brasil

O Tricolor encara o 4 de Julho, do Piauí, no Morumbi, buscando reverter o placar negativo obtido no primeiro jogo da terceira fase da competição...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 13:51

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 13:51

Crédito: Reprodução/@SaoPauloFC
Neste domingo (6), o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda após a derrota contra o Atlético Goianiense para iniciar as preparações para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o 4 de Julho.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
No sábado (5), o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 pelo Atlético Goianiense, fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
Na derrota, o time enfrentou algumas dificuldades que chamaram a atenção. O São Paulo sofreu mais um gol em uma jogada de bola de parada, totalizando quatro gols tomados desta forma nos últimos dois jogos.
Outro problema da equipe foi a falta de espaço e a dificuldade para se livrar da pressão do Atlético-GO. Contra uma equipe que pressionou a saída de bola e subiu a marcação principalmente nos jogadores que tinham a posse de bola, o Tricolor apresentou problemas na criação de jogadas.
Para o auxiliar técnico, Juan Branda, que substituiu Crespo na partida, as falhas exibidas durante o jogo, principalmente na bola aérea, serão levadas aos treinos e serão alvo de bastante trabalho.Agora o time se prepara para enfrentar o 4 de Julho, do Piauí pela terceira fase da Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida por 3 a 2, o Tricolor precisa vencer a partida para reverter o placar e se classificar para a próxima fase do torneio.
A decisão será disputada na próxima terça-feira (8), no Estádio do Morumbi. O São Paulo precisa apenas vencer o jogo por 1 a 0 para garantir a classificação pelo critério de desempate de gols fora de casa.

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