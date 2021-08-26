AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo inicia preparação para enfrentar o Juventude com a presença de Juan, destaque da base
futebol

São Paulo inicia preparação para enfrentar o Juventude com a presença de Juan, destaque da base

Tricolor encara a equipe do Rio Grande do Sul no domingo e tem objetivos importantes para obter. No ataque, Juan pode receber oportunidade importante no profissional...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 19:01
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O São Paulo iniciou, nesta quinta-feira (26), as preparações para a partida contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Durante as atividades, o treinador Hernán Crespo contou, novamente, com a presença do atacante destaque do sub-20, Juan. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Após um empate com gosto de derrota diante do Fortaleza, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (25), o Tricolor busca, diante do Juventude, encerrar uma boa sequência de partidas antes de entrar em uma folga de duas semanas, devido ao reajuste de calendário da CBF para não prejudicar times com jogadores convocados pela Seleção Brasileira.
Com bons resultados nas últimas partidas do Brasileirão, o São Paulo se recuperou na tabela e está, atualmente, apenas três pontos de entrar na zona de classificação para a pré-Libertadores. Assim, a partida contra o Juventude pode fazer com que a equipe entre no período de treinos e folgas em uma boa posição na parte de cima da tabela.
Quanto à Copa do Brasil, após o empate por 2 a 2 diante do Fortaleza, o confronto segue aberto e será decidido no dia 15 de setembro na Arena Castelão, com mando do time nordestino, embora não haja mais regra de gols fora de casa.
Nas atividades de preparação, o atacante Juan foi convocado mais uma vez e pode voltar a ser relacionado na equipe profissional, o que já aconteceu recentemente, embora não tenha entrado em campo.Juan pode ser uma alternativa para a posição de centroavante, considerada carente pela diretoria, que afirma que apenas Pablo executa essa função. O camisa 9 do Tricolor, porém, vem sendo alvo de críticas e pode encontrar, na base, um competidor pela posição.
O São Paulo embarca para Caxias do Sul (RS), neste sábado (28). No domingo (29), ás 16h, o time entra em campo para enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/07/2026
Imagem de destaque
Cartórios - 21/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 21/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados