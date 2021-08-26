São Paulo inicia preparação para enfrentar o Juventude com a presença de Juan, destaque da base

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

O São Paulo iniciou, nesta quinta-feira (26), as preparações para a partida contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Durante as atividades, o treinador Hernán Crespo contou, novamente, com a presença do atacante destaque do sub-20, Juan. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Após um empate com gosto de derrota diante do Fortaleza, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (25), o Tricolor busca, diante do Juventude, encerrar uma boa sequência de partidas antes de entrar em uma folga de duas semanas, devido ao reajuste de calendário da CBF para não prejudicar times com jogadores convocados pela Seleção Brasileira.

Com bons resultados nas últimas partidas do Brasileirão, o São Paulo se recuperou na tabela e está, atualmente, apenas três pontos de entrar na zona de classificação para a pré-Libertadores. Assim, a partida contra o Juventude pode fazer com que a equipe entre no período de treinos e folgas em uma boa posição na parte de cima da tabela.

Quanto à Copa do Brasil, após o empate por 2 a 2 diante do Fortaleza, o confronto segue aberto e será decidido no dia 15 de setembro na Arena Castelão, com mando do time nordestino, embora não haja mais regra de gols fora de casa.

Nas atividades de preparação, o atacante Juan foi convocado mais uma vez e pode voltar a ser relacionado na equipe profissional, o que já aconteceu recentemente, embora não tenha entrado em campo.Juan pode ser uma alternativa para a posição de centroavante, considerada carente pela diretoria, que afirma que apenas Pablo executa essa função. O camisa 9 do Tricolor, porém, vem sendo alvo de críticas e pode encontrar, na base, um competidor pela posição.