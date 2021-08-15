São Paulo inicia preparação para decisão contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores

Neste domingo (15), o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda pelo período da manhã, para da início aos preparos visando a partida de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras. Mesmo com desfalques, o Tricolor chega motivado após vencer partida importante no Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O São Paulo venceu o Grêmio no último sábado (14), por 2 a 1, no Morumbi, pela 16ª rodada do Brasileirão. Com a vitória, o time seguiu sua recuperação na tabela do campeonato e se distanciou da zona de rebaixamento.
Com a vitória importante, o time chega mais tranquilo para o clássico contra o Palmeiras, mas terá pela frente uma missão difícil, começando a partida em desvantagem no critério de gols fora de casa.
O primeiro jogo, no Morumbi, terminou em 1 a 1 e, com isso, o Tricolor precisa marcar pelo menos um gol para não ser eliminado, pois o placar de 0 a 0 classifica o Palmeiras para a semifinal.
Em meio a um período de desfalques por lesões e desgastes físicos, o técnico Hernán Crespo poupou alguns titulares contra o Grêmio, visando ter um elenco descansado para o Choque-Rei da próxima terça-feira (17).CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES DE 2021!
Durante o treino, o treinador Hernán Crespo aproveitou para se divertir um pouco com a bola e exibir suas habilidades futebolísticas.
Ex-atacante histórico da Argentina, o técnico esbanjou toda sua qualidade com a bola nos pés e protagonizou imagens postadas pelo clube nas redes sociais. A bola rola a partir das 21h30 desta terça-feira (17), no Allianz Parque. O jogo decide quem irá para a semifinal, podendo enfrentar o Atlético Mineiro ou o River Plate, da Argentina.