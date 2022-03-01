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São Paulo inicia período de clássicos com mais dois jogadores no departamento médico

Zagueiro Diego Costa e meia Alisson estão com pequenos estiramentos na coxa direita e foram desfalques em Diadema. Igor Viniicus, Luan, Patrick e Nikão também estão no DM...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 08:00

Publicado em 01 de Março de 2022 às 08:00

O São Paulo tem mais dois problemas no departamento médico justamente na semana de clássico contra o Corinthians, no sábado (5) e depois um duelo diante do Palmeiras, na quinta-feira (10). O zagueiro Diego Costa e o meia Alisson estão com estiramento na coxa e estão em tratamento. Ambos foram desfalques na vitória sobre o Água Santa, por 2 a 1, em Diadema.Além deles, seguem no departamento médico o lateral-direito Igor Vinícius(pequeno estiramento na região posterior da coxa direita), os meio-campistas Luan e Patrick (aprimoram forma física) e o meia-atacante Nikão (COVID-19). Todos estão como dúvidas para o Majestoso.
O técnico Rogério Ceni vem fazendo rodízio no elenco a fim de evitar desgaste físico e prevenir novas lesões. O treinador falou sobre o tema na entrevista coletiva. - É uma coisa que vamos analisar na volta dos jogadores e nos treinamentos na semana, ver desgaste. Os que estão jogando em maior sequência são os mais propícios a lesões, e tudo o que não queremos é perder jogadores por lesão muscular - disse o treinador.
Com a vitória, o São Paulo se tornou líder do Grupo B, com 14 pontos conquistados, mesma pontuação que o São Bernardo, mas com melhor critério de desempate.
Crédito: Alissonestánodepartamentomédicoapóslesãonacoxa(FOTO:RubensChiri/Saopaulofc.net

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