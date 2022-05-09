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futebol

São Paulo inicia maratona de semanas decisivas

O Tricolor paulista irá decidir seu futuro na Copa do Brasil, Sul-Americana e ainda tem um clássico pela frente...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2022 às 10:00
Até o final do mês de maio, o São Paulo enfrentará uma bateria de partidas importantes em três competições diferentes. GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empateTABELA> Veja tabela de classificação do Brasileirão 2022Já nesta semana, na quinta-feira (12), o Tricolor paulista irá enfrentar o Juventude no estádio do Morumbi pelo jogo de volta da terceira fase na Copa do Brasil. O confronto será o responsável por traçar o futuro da equipe na competição.
Para poder avançar no campeonato, o São Paulo precisa garantir um placar de 1 a 0, pelo menos, sem abrir brechas para o adversário ampliar o resultado.
Os dois times estão empatados no momento em decorrência ao jogo de ida, disputado em Caxias do Sul, que terminou em 2 a 2.Um semana depois do confronto pela Copa do Brasil, o elenco de Rogério Ceni volta a encarar o Jorge Wilstermann em casa, pela Copa Sul-Americana.
A partir daí, pode flertar com a chance de já garantir sua classificação para as oitavas de final, já que somente o primeiro colocado de cada grupo avança. Até o momento, o Tricolor lidera o grupo D com dez pontos, o dobro do segundo colocado, Everton.E por fim, em apenas três dias depois da partida pela Sul-Americana, o São Paulo enfrentará o Corinthians em clássico que será disputado pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. O Tricolor paulista volta a campo contra o Juventude na próxima quinta-feira (12), às 19h30.
Crédito: Nestasemana,oTricolordecidiráseufuturonaCopadoBrasilcontraoJuventude(RubensChiri/saopaulofc.net

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