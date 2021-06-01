futebol

São Paulo inicia Copa do Brasil de olho em titulo inédito e premiação

Em boa fase, Tricolor enfrenta o 4 de Julho-PI no começo da caminhada no mata-mata nacional. São Paulo pode faturar até R$ 71 milhões caso chegue ao título do torneio...
LanceNet

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 07:00

Crédito: Rubens Chiri;saopaulofc.net
O São Paulo estreia na Copa do Brasil contra o 4 de Julho-PI, às 21h30, no Albertão, em Terseina. A equipe do técnico Hernán Crespo quer começar o mata-mata nacional com o pé direito em busca do título inédito.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL
A melhor campanha que o São Paulo fez no torneio foi em 2000, quando perdeu a final para o Cruzeiro. A ida foi 0 a 0 e na volta, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, ganhando a final. Na última temporada, o Tricolor chegou às semifinais, mas acabou sendo eliminado pelo Grêmio.
Chegou a hora do título? Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do Brasil Além da busca pelo título, o único dos grandes troféus que o São Paulo não tem, a premiação da Copa do Brasil também é levado em conta até por causa da crise financeira em que o clube está. O torneio pode render até R$ 71 milhões ao clube em caso de título. A cada fase, as premiações aumentam. Por entrar na terceira fase, o Tricolor já recebe R$ 1,7 milhão.
Se passar para as oitavas, mais R$ 2,7 milhões vão para os cofres do clube. Nas quartas de final, R$ 3,45 milhões são repassados aos clubes que disputa. A semifinal paga R$ 7,3 milhões. Caso o São Paulo chegue à final, irá receber R$ 23 milhões se for vice-campeão, ou R$ 56 milhões se for o vencedor do troféu.
VEJA AS PREMIAÇÕES DA COPA DO BRASILOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões

