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futebol

São Paulo inicia caminhada no Paulistão Feminino neste sábado

Jogo será contra o Red Bull Bragantino às 11h, em Cotia, com transmissão nas redes sociais da Federação Paulista de Futebol; em 2019, clube foi vice-campeão do torneio estadual...

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 16:00
Crédito: Clube terá desfalques por conta de convocações para Seleção nesse início de torneio (Renata Lutfi/saopaulofc.net
O São Paulo dá uma pausa no Campeonato Brasileiro Feminino, no qual já está classificado para as quartas de final, para dar atenção à sua estreia no Campeonato Paulista, que acontece neste sábado, às 11h, diante do Red Bull Bragantino, no CFA Cotia.
- É aquele momento de mudar um pouco a chave, parar momentaneamente de pensar no Brasileiro, pois temos um elenco para disputar bem as duas competições. Temos que focar bem nos nossos três primeiro adversários do Paulista: Red Bull, CATS e Realidade Jovem, sabendo das dificuldades que encontraremos, mas conseguir uma pontuação boa para ir para o mata-mata do Brasileiro com um respiro no Estadual – avaliou o técnico Lucas Piccinato.
Ele ainda comentou sobre algumas perdas no elenco. Jaqueline, Lauren, Yaya, Larissa Santos e Cris ficarão com a Seleção Sub-20 de 19 a 27 de outubro, perdendo os três primeiros duelos da competição.
- Temos 28 jogadoras no elenco, confiamos em todas. 'Perderemos' tanto jogadoras por fadiga, tanto jogadoras por estarem indo para a Seleção Brasileira, mas nós temos reposição à altura e confiança nelas para seguirmos firmes nas duas frentes – disse.Por conta da Covid-19, Piccinato está afastado das atividades, mas segue em constante contato e interação com o técnico interino Thiago Viana, que normalmente comanda o Sub-17.
- É um confronto imprevisível, pois elas estão fazendo o primeiro jogo na temporada. Não conhecemos o conjunto, mas algumas atletas que vem da Seleção de base e outras experientes, de grandes clubes brasileiros e europeus. É de suma importância largar bem no campeonato, porque além de estarmos jogando em casa, temos que somar pontos para pensar lá na frente em classificação e bom posicionamento na tabela – analisou o interino.
Vice-campeãs em 2019, as jogadoras e a comissão técnica não almejam nada menos que chegar novamente às finais do Paulistão, mas dessa vez, com um final mais feliz. O jogo terá transmissão no Facebook da Federação Paulista de Futebol.

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