São Paulo inicia atividades no mundo dos esportes eletrônicos

O São Paulo anunciou que, a partir desta quarta-feira (03), explorará um novo ramo, os e-sports. A trajetória do São Paulo eSports foi iniciada com a criação de um time para disputar torneios de eFootball PES 2021, jogo oficial da Konami, uma das patrocinadora do clube.Dá para ser campeão? Veja a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão! A equipe participará do eGol, campeonato de PES que é organizado pela Konami junto com o Grupo Globo. A competição será transmitida pelos canais SporTV, e os jogadores que integrarão o elenco de cada clube serão decididos por meio de um draft que será transmitido no dia 12 de fevereiro, às 20h30. - O mercado de eSports se credencia como um dos segmentos esportivos que mais cresce no mundo, atualmente. Estudos apontam que os eSports contam com mais de três bilhões de praticantes ao redor do mundo, movimentando investimentos que ultrapassam US$1,6 bilhão/ano - disse Eduardo Toni, Diretor-Executivo de Marketing.- A formação da equipe de PES do São Paulo FC sempre foi um desejo do clube para estreitar ainda mais o relacionamento com a nossa parceira Konami. Cabe a nós, agora, explorarmos essa frente da melhor forma sem deixar de buscar outras oportunidades para consolidar, cada vez mais, a presença da marca SPFC nessa nova esfera do mercado esportivo - completou.