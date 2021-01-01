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São Paulo inicia ano com nova gestão e buscando título do Brasileiro

Julio Casares toma posse nesta sexta-feira e terá missão de reduzir as dívidas do clube e quebrar a fila de títulos que já dura oito anos, desde a Sul-Americana de 2012...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 08:00

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo começa 2021 sob nova direção. No lugar de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, Julio Casares tomará posse nesta sexta-feira, às 19h, no Morumbi e iniciará de fato sua gestão, que durará até o final de 2023. Ele foi eleito com 155 votos, derrotando Laudo Natel, que teve 78 votos.
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Ex-vice-presidente de marketing do São Paulo, Julio Casares participou ativamente das gestões de Marcelo Portugal Gouvêa e Juvenal Juvêncio, vivendo um dos momentos mais vitoriosos da história do clube ao ser campeão paulista, da Libertadores, mundial e tricampeão brasileiro.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRODurante seu período de transição, Casares já se mexeu nos bastidores e acertou a chegada de Muricy Ramalho como coordenador e Eduardo Toni como gerente de marketing do São Paulo. Por fim, Roberto Armelin será o responsável por comandar o departamento jurídico.
Há ainda a possibilidade de Kaká e Zetti, ídolos são-paulinos, terem alguma participação nos bastidores do São Paulo. O ex-meia pode fazer parte de um centro de inteligência que será criado, uma das promessas da campanha do mandatário eleito. Já o ex-goleiro pode criar uma escola de goleiros para os jovens da base de Cotia.
Além disso, ele convenceu o diretor de futebol, Raí a permanecer no cargo pelo menos até fevereiro, quando termina a atual temporada. Algumas saídas também foram definidas, entre elas a do gerente de futebol, Alexandre Pássaro, bastante criticado pela torcida por conta dos maus resultados em campo.
Resultados que podem estar mudando para melhor, pois o Tricolor é o líder do Brasileirão, com 56 pontos conquistados. Esse é o objetivo do São Paulo na temporada, para sair da fila, que já dura oito anos, desde a conquista da Sul-Americana de 2012. Casares afirmou que acredita no título brasileiro em vídeo divulgado na internet.
- Temos que confiar, como eu confio, no Fernando Diniz e na sua comissão técnica, no elenco, que tem brio e certamente dará a resposta em cada jogo restante do Campeonato Brasileiro como se fosse uma final. Dia primeiro, eu tomo posse às 19h no Estádio do Morumbi. Começaremos um novo ciclo, com mentalidade vencedora, aguerrimento, luta e esforço. Estamos juntos com você e juntos pelo São Paulo - afirmou.
Resta saber se Casares conseguirá fazer uma boa gestão e recolocar o São Paulo no caminho das glórias.

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