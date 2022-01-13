Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo inicia a pré-temporada com 11 desfalques no elenco

Atletas foram diagnosticados com Covid-19 e não podem treinar com o grupo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 09:00

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 09:00

A pré-temporada do São Paulo começou com 11 baixas no elenco comandado pelo técnico Rogério Ceni em razão do coronavírus. Na segunda-feira (10), quando o grupo retornou às atividades, foram realizados testes de Covid-19 em sistema de drive-thru no CT da Barra Funda e alguns jogadores vão ficar isolados e serão assistidos pelo departamento médico do clube.Com isso, o goleiro Thiago Couto, o lateral-esquerdo Reinaldo, os meio-campistas Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes e o atacante Calleri se juntaram a outros quatro jogadores que já haviam testado positivo: o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel e o atacante Pablo.
Com uma lista cheia de desfalques, Rogério Ceni tem duas semanas para treinar o restante do elenco até a data da estreia no Campeonato Paulista, no próximo dia 27, às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, diante do Guarani.
Com 11 infectados, o Tricolor registrou o maior surto de Covid-19 entre os grandes clubes de São Paulo. O clube paulista informou, via Twitter, que "assistidos pelo departamento médico, os atletas seguirão o protocolo de saúde definido pelo clube”. A tendência é que os atletas estejam à disposição da comissão técnica em poucos dias, após o período de quarentena.
Crédito: OtécnicoRogérioCenitem11desfalquesemseutime(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados