São Paulo inicia a pré-temporada com 11 desfalques no elenco

A pré-temporada do São Paulo começou com 11 baixas no elenco comandado pelo técnico Rogério Ceni em razão do coronavírus. Na segunda-feira (10), quando o grupo retornou às atividades, foram realizados testes de Covid-19 em sistema de drive-thru no CT da Barra Funda e alguns jogadores vão ficar isolados e serão assistidos pelo departamento médico do clube.Com isso, o goleiro Thiago Couto, o lateral-esquerdo Reinaldo, os meio-campistas Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes e o atacante Calleri se juntaram a outros quatro jogadores que já haviam testado positivo: o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel e o atacante Pablo.

Com uma lista cheia de desfalques, Rogério Ceni tem duas semanas para treinar o restante do elenco até a data da estreia no Campeonato Paulista, no próximo dia 27, às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, diante do Guarani.

Com 11 infectados, o Tricolor registrou o maior surto de Covid-19 entre os grandes clubes de São Paulo. O clube paulista informou, via Twitter, que "assistidos pelo departamento médico, os atletas seguirão o protocolo de saúde definido pelo clube”. A tendência é que os atletas estejam à disposição da comissão técnica em poucos dias, após o período de quarentena.