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São Paulo informa 9 casos positivos para COVID-19 no futebol feminino

Clube manteve os nomes em sigilo, mas comunicou que são sete membros da comissão técnica e duas atletas - todos devidamente isolados e sendo acompanhados pelos médicos...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 20:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2020 às 20:22
Crédito: Todas as pessoas que tiveram contato com o departamento de futebol feminino do São Paulo foram submetidas a testes (Igor Amorim/saopaulofc.net
O São Paulo informou que nove pessoas do departamento de futebol feminino testaram positivo para COVID-19, mas optou por manter em sigilo os nomes das pessoas infectadas. São duas jogadores e sete membros da comissão técnica da equipe profissional do Tricolor, que disputa a Série A do Brasileirão.
Na tarde desta sexta, o Tricolor divulgou uma nota oficial explicando toda a situação. De acordo com o documento, os dois primeiros casos foram registrados na semana passada, quando a delegação estava em Salvador se preparando para enfrentar o Vitória. Essas pessoas ficaram isoladas e não participaram da partida na capital da Bahia.Os funcionários infectados ainda estão em Salvador cumprindo quarentena e sendo acompanhados por médicos. Os dois casos apenas retornarão à capital paulista quando os resultados de seus exames estiverem comprovadamente negativados para COVID-19.
Por conta do episódio no Nordeste, na última terça-feira, todos as pessoas que tiveram contato com o departamento de futebol feminino do São Paulo foram submetidas a testes emergenciais e o treinamento foi suspenso. Nos resultados, o clube identificou outras sete pessoas infectadas.
O São Paulo já avisou a CBF do caso, isolou os funcionários que testaram positivo para COVID-19 e fez alterações na comissão técnica para o jogo do fim de semana, contra a Ferroviária, pela continuação do Campeonato Brasileiro. O clube ainda informou que todos passam bem e apresentam sintomas brandos da infecção pelo novo coronavírus.

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