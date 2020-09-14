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futebol

São Paulo inclui 14 novidades na lista de Libertadores: veja os 40 inscritos

Clube substitui Antony, Pato, Everton e Anderson Martins e aproveita mudança no regulamento para ampliar de 30 para 40 o número de opções no torneio...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 13:34
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo divulgou nesta segunda-feira a sua lista de inscritos para a retomada da Copa Libertadores. Por causa da longa paralisação do futebol devido à pandemia, a Conmebol aumentou de 30 para 40 o número de atletas aptos a disputar a competição, que recomeça para o Tricolor na quinta-feira, às 19h, no Morumbi, contra o River Plate, pela terceira rodada da fase de grupos.
A lista do São Paulo tem 14 novidades. Além de preencher as dez vagas que foram criadas, o clube substituiu os quatro atletas que saíram recentemente: Anderson Martins, Alexandre Pato, Everton e Antony.Como os atletas que já estavam inscritos não podem ter a numeração modificada, os herdeiros das camisas do quarteto são Ed Carlos (meia da base que ficou com o número 4 de Anderson Martins), Paulinho Boia (atacante ficou com a 7, que era de Pato), Luciano (atacante pegou a 11 de Antony) e Gonzalo Carneiro (atacante agora é o dono da 22 de Everton).
Os outros dez inscritos são o goleiro Thiago Couto, os zagueiros Walce e Rodrigo Freitas e o lateral-esquerdo Patryck, todos integrantes do elenco profissional, além dos garotos do sub-20: o lateral-direito Anilson, o lateral-esquerdo Welington, o volante Gabriel Falcão, o meia Ed Carlos e os atacantes Galeano, Juan e Vitinho.
Seis inscritos estão fora de combate no momento: Walce, Rojas, Daniel Alves, Pablo e Liziero estão machucados e Luciano tem três jogos de suspensão a cumprir por uma expulsão da época em que defendia o Grêmio.
CONFIRA A LISTA DE ATLETAS INSCRITOS NA COPA LIBERTADORES:
1-Volpi2-Igor Vinícius3-Bruno Alves4-Ed Carlos5-Arboleda6-Reinaldo7-Paulinho8-Tchê Tchê9-Pablo10-Dani Alves11-Luciano12-Vitor Bueno13-Luan14-Liziero15-Hernanes16-Léo17-Rojas18-Toró19-Gabriel Sara20-Juanfran21-Shaylon22-Gonzalo23-Lucas Perri24-Junior25-Rodrigo Nestor26-Igor Gomes27-Diego Costa28-Helinho29-Tréllez30-Brenner31-Walce32-Rodrigo33-Anilson34-Gabriel Falcão35-Juan36-Patryck37-Galeano 38-Welington39-Vitinho40-Thiago Couto

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