São Paulo inclui 14 novidades na lista de Libertadores: veja os 40 inscritos

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo divulgou nesta segunda-feira a sua lista de inscritos para a retomada da Copa Libertadores. Por causa da longa paralisação do futebol devido à pandemia, a Conmebol aumentou de 30 para 40 o número de atletas aptos a disputar a competição, que recomeça para o Tricolor na quinta-feira, às 19h, no Morumbi, contra o River Plate, pela terceira rodada da fase de grupos.

A lista do São Paulo tem 14 novidades. Além de preencher as dez vagas que foram criadas, o clube substituiu os quatro atletas que saíram recentemente: Anderson Martins, Alexandre Pato, Everton e Antony.Como os atletas que já estavam inscritos não podem ter a numeração modificada, os herdeiros das camisas do quarteto são Ed Carlos (meia da base que ficou com o número 4 de Anderson Martins), Paulinho Boia (atacante ficou com a 7, que era de Pato), Luciano (atacante pegou a 11 de Antony) e Gonzalo Carneiro (atacante agora é o dono da 22 de Everton).

Os outros dez inscritos são o goleiro Thiago Couto, os zagueiros Walce e Rodrigo Freitas e o lateral-esquerdo Patryck, todos integrantes do elenco profissional, além dos garotos do sub-20: o lateral-direito Anilson, o lateral-esquerdo Welington, o volante Gabriel Falcão, o meia Ed Carlos e os atacantes Galeano, Juan e Vitinho.

Seis inscritos estão fora de combate no momento: Walce, Rojas, Daniel Alves, Pablo e Liziero estão machucados e Luciano tem três jogos de suspensão a cumprir por uma expulsão da época em que defendia o Grêmio.

CONFIRA A LISTA DE ATLETAS INSCRITOS NA COPA LIBERTADORES: