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São Paulo inaugurará Camarote dos Ídolos contra o Corinthians; veja preços e orientações

Espaço que homenageia grandes jogadores da história do clube será inaugurado no Majestoso. Torcedor que deseja adquirir ingresso para o local terá que pagar R$ 250,00...
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Publicado em 

16 out 2021 às 16:31

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 16:31

Crédito: Reprodução/Twitter São Paulo
O São Paulo inaugurará na próxima segunda-feira (18), contra o Corinthians, às 19h, no Morumbi, o Camarote dos Ídolos, um espaço feito para homenagear grandes jogadores da história do clube. O local é outra promessa da campanha de Julio Casares. Nele, torcedores poderão ter a oportunidade de ver jogos ao lado de grandes jogadores da história do São Paulo e tirar fotografias com eles. Ele será no setor intermediário do estádio e terá capacidade de 1070 lugares.
O torcedor que quiser participar da inauguração precisa desembolsar R$ 250,00 sem a possibilidade de meia-entrada. Os ingressos estão a venda pelo site da Total Acesso. Os ingressos chamados 'populares' estão esgotados. Vale ressaltar que é preciso estar com as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou uma dose, com o teste PCR (validade de 48h) ou antígeno (validade de 24h).
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!- Com muito orgulho informamos que estaremos inaugurando no próximo dia 18, o c Camarote dos Ídolos! Um projeto desenvolvido pelo presidente Julio Casares juntamente com a Soccer Hospitality. Um projeto ímpar em nosso país, é uma experiência jamais vista no Estádio do Morumbi! Se prepararem, estamos esperando vocês - escreveu a página do local nas redes sociais.

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