São Paulo inaugurará Camarote dos Ídolos contra o Corinthians; veja preços e orientações

Crédito: Reprodução/Twitter São Paulo

O São Paulo inaugurará na próxima segunda-feira (18), contra o Corinthians, às 19h, no Morumbi, o Camarote dos Ídolos, um espaço feito para homenagear grandes jogadores da história do clube. O local é outra promessa da campanha de Julio Casares. Nele, torcedores poderão ter a oportunidade de ver jogos ao lado de grandes jogadores da história do São Paulo e tirar fotografias com eles. Ele será no setor intermediário do estádio e terá capacidade de 1070 lugares.

O torcedor que quiser participar da inauguração precisa desembolsar R$ 250,00 sem a possibilidade de meia-entrada. Os ingressos estão a venda pelo site da Total Acesso. Os ingressos chamados 'populares' estão esgotados. Vale ressaltar que é preciso estar com as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou uma dose, com o teste PCR (validade de 48h) ou antígeno (validade de 24h).