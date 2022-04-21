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São Paulo homenageia Telê Santana; relembre números do técnico no clube

Nesta quinta (21), são completados 16 anos da morte de um dos ídolos do Tricolor paulista...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 15:12

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 15:12

Em aniversário de 16 anos da sua morte, Telê Santana foi homenageado pelo São Paulo nesta quinta-feira (21). O ex-treinador do Tricolor paulista é considerado um dos maiores técnicos da história do clube e é reverenciado pela torcida constantemente nos estádios. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o JuventudeTelê Santana comandou a conquista da Copa Libertadores da América e do Mundial Interclubes de 1992 e 1993. Além disso, ele também dirigiu o São Paulo em duas outras ocasiões: em 1973, por seis meses, e em 1990. Ao todo, foram 198 vitórias, 121 empates e 91 derrotas.
Em 181 partidas disputadas no Morumbi, conduziu 120 vitórias, 41 empates e apenas 26 derrotas. Já em 223 jogos que ele comandou fora de casa, foram 78 vitórias, 80 empates e 65 derrotas.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022Até hoje, Telê é responsável por uma série de grandes marcas pelo São Paulo. Telê Santana foi o treinador que mais faturou títulos oficiais pela equipe. Ao todo, foram dez conquistas. Além disso, é o treinador com maior número de jogos em única passagem: 381. Com 1935 dias efetivos no clube e com a marca de técnico que mais atuou no Tricolor, tem ainda a maior invencibilidade em partidas da Libertadores disputadas no Morumbi, com 15 ao todo.O São Paulo se manifestou nas redes sociais no aniversário da morte de Telê Santana e exaltou os feitos no clube.
- Há 16 anos, no dia 21 de abril de 2006, o mundo do futebol chorava a perda do Mestre Telê Santana. No Dia de Tiradentes, o mineiro de Itabirito partiu, aos 74 anos, deixando um eterno legado ao São Paulo FC e ao esporte. O Mestre Telê jamais saiu de nossos corações - publicou.Reverenciado, acumulou dois Mundiais (1992 e 93), duas Libertadores (1992 e 93), uma Supercopa Sul-Americana (1993), duas Recopas (1993 e 94), um Campeonato Brasileiro (1991) e dois Paulistas (1991 e 92).
Crédito: Emaniversáriode16anosdoseufalecimento,SãoPaulohomenageiaTelêSantana(Divulgação/SãoPaulo

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