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futebol

São Paulo homenageia Fernandão, que completaria 43 anos nesta quinta

Atacante fez parte do elenco do Tricolor entre 2010 e 2011, marcando oito gols em 39 jogos. Jogador morreu em 2014, após sofrer um acidente de helicóptero...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:23

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 10:23
Crédito: Reprodução/São Paulo
O São Paulo utilizou as redes sociais na manhã desta quinta-feira para homenagear o atacante Fernandão, que completaria 43 anos. O jogador faleceu em 2014, devido a um acidente de helicóptero.
São Paulo de olho em estrangeiros: veja os gringos com mais jogos pelo clube
Fernandão fez parte do elenco do Tricolor entre 2010 e 2011, marcando oito gols em 39 jogos, sendo importante na campanha do clube na Libertadores de 2010, onde chegou até as semifinais, mas perdeu para o Internacional.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Nesta quinta, Fernandão completaria 43 anos. O atacante defendeu o Tricolor em 2010 e 2011, fez 8 gols em 39 jogos e ajudou o time na classificação às semifinais da Libertadores de 2010. Fernandão foi vítima de um acidente de helicóptero em 2014, deixando muita saudade - escreveu o perfil do clube. Em maio de 2010, o São Paulo anunciou a contratação de Fernandão até o fim de 2011. Em sua estreia, desequilibrou o duelo válido pelas quartas-de-final da Copa Libertadores, contra o Cruzeiro no Mineirão, originando as jogadas dos dois gols; o último inclusive com um passe de calcanhar.
No dia 23 de maio, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fernandão marcou seu primeiro gol com a camisa são-paulina, ironicamente contra o Internacional, clube onde tornou-se ídolo, e no Estádio Beira-Rio. A partida terminou com a vitória do São Paulo por 2 a 0.
Em maio de 2011, São Paulo e Fernandão acertaram a rescisão amigável do contrato. Com a camisa do São Paulo fez oito gols, todos pelo Campeonato Brasileiro de 2010, em 39 partidas.

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