São Paulo homenageia Fernandão, que completaria 43 anos nesta quinta

Crédito: Reprodução/São Paulo

O São Paulo utilizou as redes sociais na manhã desta quinta-feira para homenagear o atacante Fernandão, que completaria 43 anos. O jogador faleceu em 2014, devido a um acidente de helicóptero.

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Fernandão fez parte do elenco do Tricolor entre 2010 e 2011, marcando oito gols em 39 jogos, sendo importante na campanha do clube na Libertadores de 2010, onde chegou até as semifinais, mas perdeu para o Internacional.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Nesta quinta, Fernandão completaria 43 anos. O atacante defendeu o Tricolor em 2010 e 2011, fez 8 gols em 39 jogos e ajudou o time na classificação às semifinais da Libertadores de 2010. Fernandão foi vítima de um acidente de helicóptero em 2014, deixando muita saudade - escreveu o perfil do clube. Em maio de 2010, o São Paulo anunciou a contratação de Fernandão até o fim de 2011. Em sua estreia, desequilibrou o duelo válido pelas quartas-de-final da Copa Libertadores, contra o Cruzeiro no Mineirão, originando as jogadas dos dois gols; o último inclusive com um passe de calcanhar.

No dia 23 de maio, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fernandão marcou seu primeiro gol com a camisa são-paulina, ironicamente contra o Internacional, clube onde tornou-se ídolo, e no Estádio Beira-Rio. A partida terminou com a vitória do São Paulo por 2 a 0.