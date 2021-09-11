  • São Paulo goleia o Ska Brasil pelo Campeonato Paulista das categorias sub-15 e sub-17
São Paulo goleia o Ska Brasil pelo Campeonato Paulista das categorias sub-15 e sub-17

As duas categorias do Tricolor enfrentaram a mesma equipe pela fase de grupos do Paulistão. O São Paulo goleou nas duas ocasiões, por 6 a 2 no sub-15 e 5 a 1 no sub-17...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 16:06

LanceNet

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo continua seu bom início no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Os times das duas categorias golearam a equipe do Ska Brasil neste sábado (11). Jogando em Cotia, o sub-15 venceu de virada por 6 a 2, enquanto o sub-17 ganhou a partida pelo placar de 5 a 1.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
As duas categorias mantiveram o 100% de aproveitamento no estadual. Enfrentando os mesmos adversários nas duas categorias, o São Paulo já havia vencido o Desportivo Brasil e o Ituano.
A primeira equipe a entrar em campo foi a sub-15. Os visitantes abriram 2 a 0, mas, ainda no primeiro tempo, o São Paulo reagiu e empatou com gols de Guilherme Batista e Hugo.
Já no segundo tempo, os dois jogadores seguiram sendo importantes para a virada. Aos seis minutos, Guilherme deu passe para o gol de Hugo, deixando o placar em 3 a 2. O Tricolor ampliou com gols de Giovani, aos nove minutos, Felipe aos 24 e Thierry, aos 38.
Já o time sub-17 iniciou a goleada ainda no primeiro tempo. Logo aos 15 minutos, Eduardo marcou o primeiro gol do São Paulo. Apenas três minutos depois, Caio Matheus ampliou.
Na segunda etapa, o Tricolor marcou mais três vezes. Lázaro marcou aos 26 minutos, Matheus Manso aos 36 e Paulinho aos 41, fazendo os cinco gols da vitória por 5 a 1.Os próximos jogos do sub-17 e do sub-15 pelo estadual são na quarta-feira (15). As duas categorias visitam o Grêmio Osasco no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti.

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
foto geral do evento
Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba
Imagem de destaque
Signos mais resilientes: 5 nativos com força para se reconstruir sempre

