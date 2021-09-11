São Paulo goleia o Ska Brasil pelo Campeonato Paulista das categorias sub-15 e sub-17

O São Paulo continua seu bom início no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Os times das duas categorias golearam a equipe do Ska Brasil neste sábado (11). Jogando em Cotia, o sub-15 venceu de virada por 6 a 2, enquanto o sub-17 ganhou a partida pelo placar de 5 a 1.
As duas categorias mantiveram o 100% de aproveitamento no estadual. Enfrentando os mesmos adversários nas duas categorias, o São Paulo já havia vencido o Desportivo Brasil e o Ituano.
A primeira equipe a entrar em campo foi a sub-15. Os visitantes abriram 2 a 0, mas, ainda no primeiro tempo, o São Paulo reagiu e empatou com gols de Guilherme Batista e Hugo.
Já no segundo tempo, os dois jogadores seguiram sendo importantes para a virada. Aos seis minutos, Guilherme deu passe para o gol de Hugo, deixando o placar em 3 a 2. O Tricolor ampliou com gols de Giovani, aos nove minutos, Felipe aos 24 e Thierry, aos 38.
Já o time sub-17 iniciou a goleada ainda no primeiro tempo. Logo aos 15 minutos, Eduardo marcou o primeiro gol do São Paulo. Apenas três minutos depois, Caio Matheus ampliou.
Na segunda etapa, o Tricolor marcou mais três vezes. Lázaro marcou aos 26 minutos, Matheus Manso aos 36 e Paulinho aos 41, fazendo os cinco gols da vitória por 5 a 1.Os próximos jogos do sub-17 e do sub-15 pelo estadual são na quarta-feira (15). As duas categorias visitam o Grêmio Osasco no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti.