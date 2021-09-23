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futebol

São Paulo goleia o Nacional e chega ao G4 do Paulista Feminino

Jaqueline (dois), Gláucia (dois), Carol e Giovaninha marcaram os gols do Tricolor na goleada. Com o resultado, clube chegou a terceira colocação com 15 pontos conquistados...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 14:32

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 14:32
Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Nacional por 6 a 0, em partida válida pelo Campeonato Paulista Feminino. Mesmo fora de casa, o Tricolor se impôs e conseguiu a vitória com tranquilidade, com gols de Jaqueline (dois), Gláucia (dois), Carol e Giovaninha. O São Paulo começou bem a partida e abriu o placar logo aos oito minutos, com Glaucia. Quatro minutos depois, Carol ampliou o marcador. Aos 15, mais um gol do São Paulo no primeiro tempo, com Jaqueline. O primeiro tempo terminou com três tentos de vantagem para o Tricolor.
O São Paulo não diminuiu o ritmo na segunda etapa e marcou mais três gols, com Jaqueline, aos 4, Giovaninha, aos 46 e Glaucia, aos 48.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Na próxima rodada, o São Paulo encara na quarta-feira, às 15h (de Brasília), o vice-líder Santos, em Barueri.

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