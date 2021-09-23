São Paulo goleia o Nacional e chega ao G4 do Paulista Feminino

O São Paulo venceu o Nacional por 6 a 0, em partida válida pelo Campeonato Paulista Feminino. Mesmo fora de casa, o Tricolor se impôs e conseguiu a vitória com tranquilidade, com gols de Jaqueline (dois), Gláucia (dois), Carol e Giovaninha. O São Paulo começou bem a partida e abriu o placar logo aos oito minutos, com Glaucia. Quatro minutos depois, Carol ampliou o marcador. Aos 15, mais um gol do São Paulo no primeiro tempo, com Jaqueline. O primeiro tempo terminou com três tentos de vantagem para o Tricolor.