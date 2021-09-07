São Paulo goleia o Jacuipense-BA por 8 a 2 e se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-17

O São Paulo goleou o Jacuipense-BA por 8 a 2 nesta terça-feira (7) e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Após vencer o primeiro jogo por 4 a 1, o Tricolor passou por cima da equipe baiana e se classificou na competição.
A partida foi disputada no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, e os gols foram marcados por João Gabriel, Newerton (2), João Douglas, Perroni, Mateus Amaral, Marcos Brito e Eduardo.
O São Paulo iniciou a partida a primeira etapa de maneira intensa. Logo aos dois minutos, João Gabriel recebeu passe de Mateus Amaral e abriu o placar. Aos 11 minutos, foi a vez de Newerton ampliar o placar em cobrança de falta, e apenas três minutos depois, João Douglas bateu pênalti e fez o terceiro gol.
Ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos, bola sobrou para Perroni dentro da área e o jogador marcou o quarto gol. Aos 32 minutos, foi a vez de Mateus Amaral ampliar ainda mais o placar, em cobrança de pênalti. Aos 39 minutos, Newerton marcou de cabeça após lançamento de Mateus Amaral. E, para fechar a conta do primeiro tempo, aos 41 minutos, Marcos Brito recebeu passe de Alves, após cobrança de escanteio, e fez o sétimo gol.No segundo tempo, com a classificação encaminhada, o São Paulo diminuiu o ritmo e o treinador Menta fez substituições para dar ritmo a mais atletas.
Mas, mesmo assim, o São Paulo buscou mais um gol, com Eduardo, de cabeça, após lançamento para área, aos cinco minutos da segunda etapa.
Aos 35 e aos 43 minutos, o Jacuipense conseguiu marcar dois gols, com Robinho e Edjadson, que já havia marcado na ida e fez um golaço na volta.
Com o placar de 12 a 3 no agregado, o São Paulo avança para a próxima fase com a média de 8,6 gols por jogo (houve também a goleada por 14 a 0 contra o Santo Antônio-MS). O time paulista enfrenta o Fluminense nas quartas de final ainda sem data e locais definidos.