futebol

São Paulo goleia o Ituano nas categorias Sub-15 e Sub-17 do Campeonato Paulista

Enfrentando os mesmos adversários na fase de grupos, o Tricolor venceu o Ituano por 4 a 0 no Sub-15 e por 4 a 1 no Sub-17. São Paulo é líder do Grupo 5 nas duas categorias...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 14:45

LanceNet

26 set 2021 às 14:45
Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net
O São Paulo viveu uma manhã de muitos gols nas categorias Sub-15 e Sub-17. Com as duas categorias enfrentando o Ituano pelo Paulistão, neste domingo (26), o Tricolor venceu por 4 a 0 no Sub-15 e 4 a 1 no Sub-17.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O primeiro time a entrar em campo foi o Sub-15. Às 9h, a equipe infantil, treinada pelo técnico Lucas Macorin, foi a campo com João Henrique; Ramon, Pedro, Igão e Andrey; Guigão, Henrique e Ferreira; William, Hugo e Hwaskar. Durante o jogo, João Paulo, Gabriel, Luís Felipe, Felipe, Wellington, Karlos e Thierry Henry entraram em campo.
O São Paulo abriu o placar logo aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Ferreira cabeceou na trave e o atacante Hwaskar ficou com o rebote e abriu o placar.
Hwascar ainda marcou outro gol, aos dois minutos do segundo tempo. Durante o restante da partida, o São Paulo ampliou com Henrique aos 21 minutos do segundo tempo, e Welington, aos 37.Às 11h, o Sub-17 entrou em campo, escalado por Menta com: Leandro; Maik, Eduardo, Lucas Inacio e Raphael; Alves, Mateus Manso e Boer; João Gabriel, Eduardo Brito e Lazaro. Durante o jogo, Andrey, João Pedro, Marcos Birto, Paz, Paulinho e João Henrique saíram do banco.
Logo no primeiro minuto, Manso pegou a posse na entrada da área e bateu rasteiro para abrir o placar. Aos 10 minutos da primeira etapa, Boer ampliou o placar após uma bela troca de passes no setor ofensivo. Somente 15 minutos depois, aos 25, Alves deu uma cabeçada e fez o terceiro.
Na segunda etapa, o Ituano diminuiu, mas o São Paulo seguiu no ataque e fez o 4 a 1 com Eduardo Brito, que fechou o placar aos 34 minutos.
Com os resultados, o São Paulo segue invicto nas duas categorias do estadual. O Sub-15 é líder do Grupo 5, com 18 pontos. O Sub-17 também lidera o grupo, com 16 pontos somados.

