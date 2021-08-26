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futebol

São Paulo goleia Grêmio Osasco pelo Paulista Sub-20 e segue invicto

Tricolor marca quatro gols na primeira etapa e vence mais uma partida na competição estadual. Time é o líder do Grupo 7, com dez pontos conquistados 
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Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 18:28
Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net
O São Paulo venceu mais uma partida no Campeonato Paulista sub-20. Jogando em Cotia, o Tricolor venceu o Grêmio Osasco por 6 a 0, e se manteve na liderança do rupo 7, com dez pontos conquistados. Cauê, João Adriano (duas vezes), Pet e Denzel (duas vezes) marcaram os gols da equipe de Alex. O São Paulo controlou o jogo na primeira etapa. O time tricolor abriu o placar no primeiro minuto. João Adriano cruzou, Cauê dominou e bateu firme para abrir o placar. Aos 33, Stevanato tocou para João Adriano marcar o segundo gol.
Dois minutos depois, mais uma vez João Adriano acertou passe certeiro para Pet marcar o terceiro gol. E aos 42, foi a vez de Cauê retribuir a assistência do primeiro gol e passar para João Adriano marcar, mais uma vez.
CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILNa volta do intervalo, vencendo por 4 a 0, o São Paulo não tirou o pé e fez mais dois gols. Mexendo bastante na equipe, o técnico Alex colocou jogadores reservas para dar rimo de jogo. Denzel, duas vezes, aos 33 e 35 minutos, fechou o marcador.
O próximo jogo pelo Paulista será na próxima quinta-feira, contra o São Bento, às 15h, em Sorocaba. Antes, o Tricolor enfrenta o Grêmio, às 16h, em Eldorado do Sul-RS, pelo Campeonato Brasileiro.

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