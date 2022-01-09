São Paulo goleia a Perilima e garante vaga na segunda fase da Copinha

O São Paulo goleou a Desportiva Perilima-PB por 5 a 0, em São Caetano do Sul e se classificou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. Pedrinho, de pênalti, Beraldo, Pablo e João Adriano (2), marcaram os gols do Tricolor. O São Paulo encerra a primeira fase contra o São Caetano, na próxima terça-feira, às 19h30. As duas equipes estão classificadas com seis pontos e vão decidir o primeiro lugar do grupo, que hoje está com o Tricolor pelo saldo de gols.
SÃO PAULO INICIA PRESSIONANDO E ABRE O PLACAR COM UM MINUTOO São Paulo começou ligado na partida e abriu o placar logo no primeiro minuto. Pedrinho foi derrubado dentro da área, e a arbitragem marcou o pênalti. Na cobrança, o próprio meia bateu, deslocando o goleiro e colocando o Tricolor na frente.
Aos dez minutos, quase o São Paulo aumentou. Maioli foi lançado, invadiu a área e cortou o goleiro com categoria. A finalização, contudo, saiu mascada, e o zagueiro da Perilima cortou em cima da linha.
PERILIMA REAGE E ASSUSTA O TRICOLORApós tomar uma pressão do São Paulo, a Perilima conseguiu duas boas chances de marcar. Na primeira, aos 13, Carlos bateu falta e Young espalmou, jogando a bola para escanteio.
No minuto seguinte, após cobrança de escanteio, Matias chutou de primeira de fora da área a Young encaixou.
SÃO PAULO AMPLIA COM BERALDOConforme o jogo ia acontecendo, o Tricolor conseguiu retomar as rédeas da partida e aumentou a vantagem aos 30. Beraldo aproveitou cobrança de escanteio cobrado por Vitinho pelo lado direito e desviou de cabeça para o gol da Perilima. A bola entrou caprichosamente, encobrindo o goleiro João.
O Tricolor quase ampliou aos 41. Maioli fez bela jogada individual e achou Caio. O atacante bateu na saída do goleiro, mas a bola foi para fora. Ainda deu tempo de, aos 45 minutos, Patryck cruzar para Caio, que cabeceou na trave. VITINHO TEM DUAS CHANCES PARA O SÃO PAULOO segundo tempo iniciou com o São Paulo novamente em cima da Perilima. Com dois minutos, Vitinho apareceu livre dentro da área e tentou finalizar de canhota, mas o goleiro João conseguiu o desvio para escanteio.
Aos oito, Pablo desarmou e lançou a bola precisa para Vitinho, que dominou e soltou a bomba de canhota. O goleiro João espalmou novamente para escanteio.
SÃO PAULO MARCA MAIS TRÊS GOLS NO FIM DA PARTIDAO São Paulo seguiu em cima até o final do jogo e marcou o terceiro aos 36. Após cobrança curta de escanteio, Pablo recebeu de Luiz Henrique e acertou um belo chute de fora da área, no canto direito do goleiro João.
Quatro minutos depois, mais um gol do Tricolor. Samuel tentou o passe em profundidade para Vitinho, mas a zaga cortou e viu a bola ir na direção de João Adriano, que bateu de primeira para anotar o quarto do Tricolor. O meia ainda marcou o quinto aos 42, aproveitando rebote da falta de Vitinho, que bateu na trave.
FICHA TÉCNICADESPORTIVA PERILIMA-PB 0 x 5 SÃO PAULOLocal: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano (SP)Data-Hora: 8/1/2022 - 21h30Árbitro: Pablo Rodrigo Soares de Oliveira (SP)Auxiliares: Marcos Santos Vieira (SP) e Igor César Bertozzi (SP)Público/renda: Não divulgadosCartões amarelos: Patryck, Pablo (SAO), Antoniel (PER)Gols: Pedrinho (02'/1ºT) (0-1), Beraldo (30'/2ºT) (0-2), Pablo (36'/2ºT) (0-3), João Adriano (39'/2ºT) (0-4), João Adriano (0-5) (42'/2ºT)
DESPORTIVA PERILIMA: João; Welington (Danrlley, Intervalo), Antoniel, João Vitor e Igor (João Vitor Araújo, aos 08'/2ºT); Julio (Erick, aos 18'/2ºT, Carlos Maia (Italo, aos 42'/2ºT), Matias e Renato (Lucas, Intervalo); Isaac e Luizinho (Jotinha, aos 18'/2ºT). Técnico: Reinaldo Oliveira.
SÃO PAULO: Young; Nathan (Pagé, aos 24'/2ºT), Beraldo, Luizão e Patryck (Guilherme, aos 13'/2ºT); Pablo, Léo (Negrucci, aos 24'/2ºT) e Pedrinho (Samuel, aos 34'/2ºT); Caio (João Adriano, aos 24'/2ºT), Vitinho e Maiolli (Luiz Henrique, Intervalo). Técnico: Alex.