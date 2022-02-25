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futebol

São Paulo garante R$ 1,5 milhão com classificação na Copa do Brasil

Tricolor consegue premiação após eliminar o Campinense. Clube já havia conseguido R$ 1,27 milhão somente por entrar em campo na primeira partida...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 23:52

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2022 às 23:52
Além de conseguir a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, o São Paulo engordou os cofres para a sequência da temporada. Com o empate sem gols diante do Campinense, o Tricolor levou a quantia de R$ 1,5 milhão. Vale ressaltar que o São Paulo já havia arrecadado R$ 1,27 milhão somente por disputar a primeira fase. Sendo assim, o Tricolor embolsou R$ 2,77 milhões em seus cofres.
Além do título inédito, a Copa do Brasil chega como uma chance de aliviar a questão financeira do São Paulo, devido a sua alta premiação em dinheiro. O vencedor da competição pode ganhar R$ 60 milhões somente pelo título, e contando o montante total, o valor máximo é de quase R$ 80 milhões.
Crédito: SãoPauloganhaR$1,5milhãoporclassificaçãonaCopadoBrasil(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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