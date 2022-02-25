São Paulo garante R$ 1,5 milhão com classificação na Copa do Brasil

Além de conseguir a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, o São Paulo engordou os cofres para a sequência da temporada. Com o empate sem gols diante do Campinense, o Tricolor levou a quantia de R$ 1,5 milhão. Vale ressaltar que o São Paulo já havia arrecadado R$ 1,27 milhão somente por disputar a primeira fase. Sendo assim, o Tricolor embolsou R$ 2,77 milhões em seus cofres.