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São Paulo ganha premiação máxima em programa de Excelência da FPF

Desde que o programa foi criado, Tricolor sempre esteve na categoria máxima...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 10:22

LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2022 às 10:22
O São Paulo alcançou a categoria máxima no Programa de Excelência 2021, promovido pela Federação Paulista de Futebol. As instituições com pontuações mais altas são classificadas na categoria Ouro. + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022
Desde que o Programa de Excelência da FPF foi criado, em todas as edições da premiação o clube do Morumbi atingiu a categoria máxima. A avaliação classifica os clubes do Estado de acordo com critérios analisados em dez quesitos. Os clubes avaliados como gestão Ouro recebem uma premiação no valor de R$ 80 mil.
Lançado no final de 2015, o Programa de Excelência acompanha os clubes paulistas ao longo da temporada por meio de ações e relatórios que avaliam dez quesitos: Base, Torcida, Infraestrutura, Negócios, Atletas e Comissão Técnica, Desempenho Técnico, Futebol Feminino, Recursos Humanos, Filiação e Gestão e Finanças. O objetivo do programa é incentivar boas práticas e profissionalização do pessoal nas gestões.Dentro de campo, o São Paulo enfrenta o Santos, neste domingo (20), às 18h30, pelo Campeonato Paulista. O Tricolor é o segundo colocado do Grupo B, com oito pontos.
Crédito: (Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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