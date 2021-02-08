São Paulo ganha premiação máxima em Programa de Excelência da FPF

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo alcançou a categoria máxima no Programa de Excelência 2020, promovido pela Federação Paulista de Futebol e que premia os clubes de acordo com critérios de avaliação em dez quesitos.

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As instituições com pontuações mais altas são classificadas na categoria Ouro. Lançado no final de 2015, o programa acompanha os clubes paulistas ao longo da temporada por meio de ações e relatórios.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO CAMPEONATO BRASILEIROOs clubes são avaliados nos quesitos: Base, Torcida, Infraestrutura, Negócios, Atletas e Comissão Técnica, Desempenho Técnico, Futebol Feminino, Recursos Humanos, Filiação e Gestão e Finanças.