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São Paulo ganha o 'reforço' de Luciano para encarar o Coritiba

Atacante voltou a treinar com seus companheiros após desfalcar o Tricolor na Copa Libertadores; comandados de Fernando Diniz buscam reabilitação na temporada...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 16:15
Crédito: Luciano será a novidade do Tricolor no jogo do próximo domingo (Divulgação/ São Paulo
Eliminado da Copa Libertadores, o São Paulo foca totalmente na disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta, o Tricolor fez o penúltimo treino antes de enfrentar o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, e contou com o retorno do atacante Luciano aos trabalhos. O jogador não pôde atuar no meio da semana, contra o River Plate, pois estava suspenso.
O departamento de comunicação do São Paulo não divulgou maiores informações sobre a atividade no CT da Barra Funda, mas divulgou as imagens do treinamento. A novidade ficou por conta do atacante Luciano, que não viajou com o restante da delegação para Buenos Aires, e é o artilheiro do Tricolor no Campeonato Brasileiro, com cinco gols em nove jogos.
O técnico Fernando Diniz apenas divulgará a escalação do São Paulo apenas momentos antes da partida contra o Coritiba. Contudo, uma possível escalação do Tricolor para o duelo na região Sul do Brasil tem Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes e Hernanes; Pablo e Luciano.Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos ganhos, o São Paulo segue na cola de Internacional e Atlético-MG na tabela de classificação. Fora da Libertadores, o foco do clube do Morumbi está todo voltado para a competição nacional, embora o Tricolor também dispute a Copa do Brasil e, possivelmente, a Copa Sul-Americana nesta temporada.
No domingo,às 16h, Coritiba e São Paulo medem forças no Couto Pereira. Enquanto o Tricolor busca reabilitação na temporada, o Coxa tenta se livrar da zona do rebaixamento para a Série B do Brasileirão em 2021.

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