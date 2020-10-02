São Paulo ganha o 'reforço' de Luciano para encarar o Coritiba

Crédito: Luciano será a novidade do Tricolor no jogo do próximo domingo (Divulgação/ São Paulo

Eliminado da Copa Libertadores, o São Paulo foca totalmente na disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta, o Tricolor fez o penúltimo treino antes de enfrentar o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, e contou com o retorno do atacante Luciano aos trabalhos. O jogador não pôde atuar no meio da semana, contra o River Plate, pois estava suspenso.

O departamento de comunicação do São Paulo não divulgou maiores informações sobre a atividade no CT da Barra Funda, mas divulgou as imagens do treinamento. A novidade ficou por conta do atacante Luciano, que não viajou com o restante da delegação para Buenos Aires, e é o artilheiro do Tricolor no Campeonato Brasileiro, com cinco gols em nove jogos.

O técnico Fernando Diniz apenas divulgará a escalação do São Paulo apenas momentos antes da partida contra o Coritiba. Contudo, uma possível escalação do Tricolor para o duelo na região Sul do Brasil tem Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes e Hernanes; Pablo e Luciano.Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos ganhos, o São Paulo segue na cola de Internacional e Atlético-MG na tabela de classificação. Fora da Libertadores, o foco do clube do Morumbi está todo voltado para a competição nacional, embora o Tricolor também dispute a Copa do Brasil e, possivelmente, a Copa Sul-Americana nesta temporada.