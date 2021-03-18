São Paulo foi único grande do estado que votou a favor de acionar a Justiça pela continuidade do Paulistão

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O São Paulo foi o único dos quatro grandes do estado a favor de buscar a Justiça para a continuidade do Campeonato Paulista, segundo o 'Blog do Danilo Laveri' no 'Uol', e confirmado pelo LANCE!. Além do Tricolor, Guarani, Ituano, Inter de Limeira, São Bento, Mirassol e Novorizontino foram a favor de buscar uma decisão judicial.

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Os outros três rivais, Santos, Palmeiras e Corinthians, se juntaram a Ferroviária, Ponte Preta, Santo André, Red Bull Bragantino e São Caetano, que votaram pela paralisação do Paulistão. O São Paulo foi representado na reunião pelo presidente do clube, Julio Casares. A confiança no protocolo sanitário do futebol e uma possível perda esportiva foram alguns dos motivos que fizeram o Tricolor ser a favor da judicialização da questão.

Após o veto do governo de São Paulo para eventos esportivos no pacote de medidas para conter o aumento de casos de Covid-19, não foi encontrada uma solução alternativa. Os jogos terão que ser disputados em outra data ainda a ser definida.A reunião contou com a participação do Dr. Rui Fragoso, do escritório Fragoso Advocacia, que apresentou uma estratégia de defesa caso o assunto seja levado à Justiça. No entanto, a FPF afastou momentaneamente essa possibilidade.