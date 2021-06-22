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futebol

São Paulo firma parceria com empresa de dados para as categorias de base

Plataforma multidisciplinar Pro Soccer será utilizada nas equipes mais jovens do Tricolor. Dados serão organizados para ajudar na tomada de decisões da comissão técnica da base
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LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 16:00

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:00

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
O São Paulo fechou uma parceria com a Pro Soccer para as categorias de base do clube. A plataforma, que já é utilizada no elenco profissional, integra e cruza dados de diversas áreas do clube com o objetivo de facilitar a tomada de decisões para melhorar a performance.
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Segundo o diretor-executivo das categorias de base, Marcos Biasotto, essa parceria servirá para uma melhoria constante e aperfeiçoamento dos processos nas equipes menores do Tricolor.
Quem deve ser o titular do ataque do São Paulo na vaga de Luciano? Vote na enquete! - O São Paulo, pensando no futebol integrado, vem promovendo uma melhoria constante em inovação e tecnologia para todas as categorias do clube, e acaba de fechar essa parceria com a Pro Soccer no sentido de aperfeiçoar o desempenho nos seus processos e operações técnicas do futebol - afirmou.
Esses dados serão organizados para ajudar na tomada de decisões da base, desde parte técnica, física, nutricional, médica, fisioterápica e demais.
- Além disso, queremos otimizar performance, diminuir a burocracia e eliminar gargalos operacionais relacionados ao desenvolvimento metodológico, principalmente nas categorias de base - finalizou Marcos Biasotto.

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