São Paulo firma parceria com empresa de dados para as categorias de base

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

O São Paulo fechou uma parceria com a Pro Soccer para as categorias de base do clube. A plataforma, que já é utilizada no elenco profissional, integra e cruza dados de diversas áreas do clube com o objetivo de facilitar a tomada de decisões para melhorar a performance.

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Segundo o diretor-executivo das categorias de base, Marcos Biasotto, essa parceria servirá para uma melhoria constante e aperfeiçoamento dos processos nas equipes menores do Tricolor.

Quem deve ser o titular do ataque do São Paulo na vaga de Luciano? Vote na enquete! - O São Paulo, pensando no futebol integrado, vem promovendo uma melhoria constante em inovação e tecnologia para todas as categorias do clube, e acaba de fechar essa parceria com a Pro Soccer no sentido de aperfeiçoar o desempenho nos seus processos e operações técnicas do futebol - afirmou.

Esses dados serão organizados para ajudar na tomada de decisões da base, desde parte técnica, física, nutricional, médica, fisioterápica e demais.