São Paulo firma acordo com Câmara de Comércio Árabe-Brasileira

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

O São Paulo acertou uma parceria com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, tendo como finalidade aproximar o clube de 22 países árabes. A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira (7), no Estádio do Morumbi. O presidente do Tricolor, Julio Casares, e o presidente da Câmara Árabe, Osmar Chohfi, discursaram e firmaram o acordo entre as partes.

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Outra presença ilustre no evento foi a do ídolo são-paulino Cafu, bicampeão mundial pelo Tricolor e embaixador oficial da Copa do Mundo do Qatar em 2022. Cafu, inclusive, completa 51 anos nesta segunda-feira (7).

CONHEÇA O APLICATIVO DO LANCE! Em discurso, o presidente do São Paulo, Julio Casares, falou sobre o objetivo do acordo. Segundo o mandatário, a parceria será importante para o clube expandir sua marca nos países árabes.

- O projeto é importante para fortalecer ainda mais a marca do São Paulo Futebol Clube no exterior. Esse acordo é estratégico e ajudará o clube a estreitar laços com 22 países árabes - afirmou Casares. O presidente da Câmara Árabe, Osmar Chohfi, deu mais detalhes sobre a parceria com o Tricolor.

- O objetivo do acordo é contribuir para o desenvolvimento de um programa de mútua cooperação. Nós estimularemos não apenas um maior reconhecimento do São Paulo Futebol Clube pelos países árabes, como incentivaremos a criação de laços de amizade que vão muito além do futebol, como a geração de negócios entre brasileiros e os mais de 22 países que compõem a Liga Árabe - projetou Chohfi.