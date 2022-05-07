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futebol

São Paulo finaliza sua preparação antes de enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

A equipe viajará para o Ceará e enfrentará a equipe na Arena Castelão no próximo domingo (8), ás 19h...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 14:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 14:01
O São Paulo encerrou neste sábado (7) as últimas preparações antes de enfrentar o Fortaleza no domingo (8), pelo Campeonato Brasileiro 2022. GALERIA> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosDurante a manhã, Rogério Ceni comandou o último treinamento antes da equipe embarcar para o Ceará, onde disputará a partida na Arena Castelão.
O treinamento contou com exercícios físicos orientados pelos preparadores e ajustes táticos realizados pelo treinador, além de cobranças de bolas paradas.
Após o término da atividade, a delegação seguiu para embarcar para Fortaleza. Com sete pontos em quatro jogos, o Tricolor paulista ocupa o quinto lugar no Campeonato Brasileiro de 2022.
O duelo contra o Fortaleza será no domingo (8) às 19h, na Arena Castelão. A partida, portanto, será válida pela quinta rodada da competição.VEJA PROVÁVEL ESCALAÇÃO
Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri.
Crédito: ApartidaseráválidapeloCampeonatoBrasileiro(PorDivulgação/SãoPauloFC

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