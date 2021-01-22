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futebol

São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Coritiba: veja escalação

Tricolor fez o último treinamento na tarde desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Igor Gomes deve recuperar a vaga na equipe titular, substituindo Tchê Tchê...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 19:00

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 19:00

Crédito: Reprodução
O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Coritiba, no próximo sábado (23), às 19h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um protesto da torcida no CT da Barra Funda, os jogadores se reapresentaram na tarde desta quinta-feira.
São Paulo diminui chances pela taça: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Em relação ao time titular, Igor Gomes deve entrar na equipe no lugar de Tchê Tchê, que se lesionou. A informação foi divulgada inicialmente pela 'Gazeta Esportiva' e confirmada pelo LANCE!. O zagueiro Arboleda, que estava suspenso, também retorna ao time. Léo deve ficar na reserva.
SIMULE OS PRÓXIMOS RESULTADOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Sobre a Covid-19, os testes do elenco deram negativo. Portanto, apenas o volante Hernanes segue afastado pela doença. Vale ressaltar que o Tricolor vem sendo um dos clubes modelo no combate a pandemia. Somente Hernanes, Toró e Tchê Tchê foram diagnosticados com o novo coronavírus.
Portanto, uma provável escalação do São Paulo para o jogo importante contra o Coritiba tem:Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Brenner e Luciano.
O São Paulo vive fase ruim na temporada. Após ser goleado por 5 a 1 para o Internacional no Morumbi, a equipe perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, onde chegou a ter vantagem de sete pontos.

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