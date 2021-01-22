São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Coritiba: veja escalação

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O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Coritiba, no próximo sábado (23), às 19h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um protesto da torcida no CT da Barra Funda, os jogadores se reapresentaram na tarde desta quinta-feira.

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Em relação ao time titular, Igor Gomes deve entrar na equipe no lugar de Tchê Tchê, que se lesionou. A informação foi divulgada inicialmente pela 'Gazeta Esportiva' e confirmada pelo LANCE!. O zagueiro Arboleda, que estava suspenso, também retorna ao time. Léo deve ficar na reserva.

SIMULE OS PRÓXIMOS RESULTADOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Sobre a Covid-19, os testes do elenco deram negativo. Portanto, apenas o volante Hernanes segue afastado pela doença. Vale ressaltar que o Tricolor vem sendo um dos clubes modelo no combate a pandemia. Somente Hernanes, Toró e Tchê Tchê foram diagnosticados com o novo coronavírus.

Portanto, uma provável escalação do São Paulo para o jogo importante contra o Coritiba tem:Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Brenner e Luciano.