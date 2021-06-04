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São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Atlético-GO; veja provável escalação

Luciano pode jogar no ataque, formando dupla com Pablo. Titulares voltam a atuar depois de serem poupados no meio de semana, na derrota para o 4 de Julho...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 13:47

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 13:47

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
O São Paulo finalizou a preparação para encarar o Atlético-GO, no sábado (5), ás 19h, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após o treinamento, a equipe viajou para a capital goiana.
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Com relação a escalação, o Tricolor deve ter novidades, principalmente no ataque. Com a volta dos titulares, que foram poupados na derrota para o 4 de Julho-Pi, pela Copa do Brasil, Luciano deverá ser escalado junto com Pablo. Na zaga, Bruno Alves continua, já que Arboleda está na seleção do Equador.
Começou o Brasileirão! Baixe o aplicativo do LANCE! Sendo assim, um provável time tem: Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo. Entre os desfalques, Daniel Alves e Benítez, ambos lesionados, não jogam. Liziero, na seleção olímpica, também não estará à disposição.
Vale destacar que o São Paulo será comandado diante do Dragão, pelo auxiliar Juan Branda, já que Crespo, gripado, foi afastado. Ele fez exames de Covid-19 mas os resultados deram negativo. O treinador continuará sendo monitorado pelo departamento médico do clube. O São Paulo se prepara para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Atlético-GO, às 19h, no próximo sábado. O Tricolor está sem vencer há duas partidas, com um empate sem gols contra o Fluminense, e uma derrota para o 4 de Julho-PI, por 3 a 2.

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