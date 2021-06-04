São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Atlético-GO; veja provável escalação

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

O São Paulo finalizou a preparação para encarar o Atlético-GO, no sábado (5), ás 19h, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após o treinamento, a equipe viajou para a capital goiana.

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Com relação a escalação, o Tricolor deve ter novidades, principalmente no ataque. Com a volta dos titulares, que foram poupados na derrota para o 4 de Julho-Pi, pela Copa do Brasil, Luciano deverá ser escalado junto com Pablo. Na zaga, Bruno Alves continua, já que Arboleda está na seleção do Equador.

Começou o Brasileirão! Baixe o aplicativo do LANCE! Sendo assim, um provável time tem: Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo. Entre os desfalques, Daniel Alves e Benítez, ambos lesionados, não jogam. Liziero, na seleção olímpica, também não estará à disposição.