São Paulo finaliza preparação para enfrentar Fortaleza neste sábado

Crédito: Equipe treinou no CT Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e embarcou para o nordeste (Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo finalizou a preparação para enfrentar o Fortaleza neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza. As atividades aconteceram no CT Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e os jogadores já embarcaram para o nordeste nesta tarde.

O clube optou por ficar no Rio após a partida contra o Flamengo, na quarta-feira, e, de lá, embarcar para o duelo de sábado. O Tricolor venceu o confronto de ida das quartas da Copa do Brasil contra o Rubro-Negro por 2 a 1 e agora foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. Tchê Tchê, diagnosticado com Covid-19, Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Arboleda, com a seleção equatoriana, são desfalques. Além deles, Walce, Liziero, Paulinho Bóia e Rojas estão fora por lesão ou em recuperação. Por outro lado, Daniel Alves volta a ser opção após cumprir suspensão.

Diante da probabilidade de poupar jogadores para o duelo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo, que acontece já na quarta-feira que vem, o técnico Fernando Diniz pode poupar alguns titulares.

Uma provável escalação tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Bruno Alves, Léo (Diego Costa) e Reinaldo; Hernanes, Rodrigo Nestor (Daniel Alves) e Vitor Bueno; Luciano (Gonzalo Carneiro), Pablo e Brenner (Tréllez).