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futebol

São Paulo finaliza preparação para enfrentar Fortaleza neste sábado

Time não terá Tchê Tchê, Luan e Arboleda, mas volta a contar com Daniel Alves; confira provável escalação para o duelo que acontece às 19h, na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 15:26

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 15:26

Crédito: Equipe treinou no CT Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e embarcou para o nordeste (Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo finalizou a preparação para enfrentar o Fortaleza neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza. As atividades aconteceram no CT Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e os jogadores já embarcaram para o nordeste nesta tarde.
O clube optou por ficar no Rio após a partida contra o Flamengo, na quarta-feira, e, de lá, embarcar para o duelo de sábado. O Tricolor venceu o confronto de ida das quartas da Copa do Brasil contra o Rubro-Negro por 2 a 1 e agora foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. Tchê Tchê, diagnosticado com Covid-19, Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Arboleda, com a seleção equatoriana, são desfalques. Além deles, Walce, Liziero, Paulinho Bóia e Rojas estão fora por lesão ou em recuperação. Por outro lado, Daniel Alves volta a ser opção após cumprir suspensão.
Diante da probabilidade de poupar jogadores para o duelo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo, que acontece já na quarta-feira que vem, o técnico Fernando Diniz pode poupar alguns titulares.
Uma provável escalação tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Bruno Alves, Léo (Diego Costa) e Reinaldo; Hernanes, Rodrigo Nestor (Daniel Alves) e Vitor Bueno; Luciano (Gonzalo Carneiro), Pablo e Brenner (Tréllez).
O Tricolor é o quarto colocado na tabela, tem 33 pontos somados e dois jogos a menos que os times à sua frente. O jogo deste sábado será válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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