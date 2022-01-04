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futebol

São Paulo fica próximo de acertar a contratação do meia Patrick

Jogador de 29 anos deve acertar com o Tricolor para a próxima temporada. No primeiro momento, negócio poderia envolver Liziero, mas alternativa foi descartada...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 06:00

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 06:00

O São Paulo está perto de anunciar o seu quarto reforço para a próxima temporada. Patrick, meio-campista do Inter, deve assinar com o Tricolor por duas temporadas nos próximos dias e ser mais uma contratação para o elenco de Rogério Ceni. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo LANCE!. Inicialmente, a diretoria do São Paulo e do Internacional cogitaram uma troca entre Liziero, volante do Tricolor, com Patrick. No entanto, esse molde de negociação foi descartado com o andamento das conversas.
Patrick foi um dos principais jogadores do Internacional na temporada do vice-campeonato brasileiro em 2020. No entanto, caiu de rendimento no último ano. Em 2021, o jogador marcou cinco gols e deu três assistências nos 48 jogos que disputou. Apesar de contestado por parte da torcida, foi titular durante a temporada, mas não deve fazer parte dos planos do Colorado em 2022.Vale ressaltar que o São Paulo contratou três reforços para a próxima temporada: o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha e o meia Alisson.
Crédito: PatrickdevesermaisumreforçodoSãoPaulo(Divulgação/Internacional

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