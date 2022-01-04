São Paulo fica próximo de acertar a contratação do meia Patrick

O São Paulo está perto de anunciar o seu quarto reforço para a próxima temporada. Patrick, meio-campista do Inter, deve assinar com o Tricolor por duas temporadas nos próximos dias e ser mais uma contratação para o elenco de Rogério Ceni. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo LANCE!. Inicialmente, a diretoria do São Paulo e do Internacional cogitaram uma troca entre Liziero, volante do Tricolor, com Patrick. No entanto, esse molde de negociação foi descartado com o andamento das conversas.