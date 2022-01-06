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São Paulo fica mais longe da contratação de Douglas Costa; veja detalhes

Parte financeira e desejo do jogador de permanecer no Imortal pesam na complicação do negócio. Tricolor segue em busca de um ponta para o elenco da próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 18:13

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 18:13

O São Paulo está mais longe de contratar o atacante Douglas Costa, do Grêmio. A informação foi divulgada pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. O L! apurou que a parte financeira e o desejo do jogador de permanecer no Imortal pesam na complicação do negócio. O Tricolor segue em busca de um ponta para o elenco da próxima temporada. Os vencimentos do jogador eram considerados os principais entraves para o fechamento da negociação. Nos últimos dias, também surgiu a vontade do atacante de permanecer no Grêmio, conforme externado pelo presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan.
- Tem contrato conosco, está em vigor, vamos fazer abordagens em todos os contratos que entendemos necessários para adequar o fluxo de pagamento, talvez prorrogando, parcelando, diferindo. O Douglas tem que entrar nesta situação. O Douglas manifestou que quer ficar e o Grêmio tem interesse que ele fique — disse o dirigente à Rádio Gaúcha. O São Paulo segue no mercado em busca de um atacante, pedido do técnico Rogério Ceni. Agora, o clube foca na contratação de Soteldo, venezuelano do Toronto.
Crédito: SãoPaulonãodevecontrataroatacanteDouglasCostaFoto:LucasUebel/Grêmio

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