São Paulo fica mais longe da contratação de Douglas Costa; veja detalhes

O São Paulo está mais longe de contratar o atacante Douglas Costa, do Grêmio. A informação foi divulgada pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. O L! apurou que a parte financeira e o desejo do jogador de permanecer no Imortal pesam na complicação do negócio. O Tricolor segue em busca de um ponta para o elenco da próxima temporada. Os vencimentos do jogador eram considerados os principais entraves para o fechamento da negociação. Nos últimos dias, também surgiu a vontade do atacante de permanecer no Grêmio, conforme externado pelo presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan.