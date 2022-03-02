São Paulo fez três gols da vitória nos últimos minutos de jogo no Paulistão 2022

Até o momento, o São Paulo marcou três gols da vitória nos últimos minutos de jogo, neste Campeonato Paulista 2022. Dois deles contaram com a autoria de Calleri.O primeiro foi na partida contra o Santo André, quando nos acréscimos do segundo tempo, aos 91 minutos de jogo, Marquinhos garantiu o gol que deu a primeira vitória da equipe no campeonato.