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São Paulo fez três gols da vitória nos últimos minutos de jogo no Paulistão 2022

O Tricolor Paulista contou com gols da vitória nos últimos minutos de jogo em três partidas até o momento, sendo dois deles marcados por Calleri...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 15:31

Publicado em 02 de Março de 2022 às 15:31

Até o momento, o São Paulo marcou três gols da vitória nos últimos minutos de jogo, neste Campeonato Paulista 2022. Dois deles contaram com a autoria de Calleri.O primeiro foi na partida contra o Santo André, quando nos acréscimos do segundo tempo, aos 91 minutos de jogo, Marquinhos garantiu o gol que deu a primeira vitória da equipe no campeonato.
Já contra a Ponte Preta, Calleri garantiu o desempate e a vitória do Tricolor Paulista aos 93 minutos de jogo.Artilheiro do Paulistão 2022, Calleri também repetiu o feito contra o Água Santa, marcando aos 89 minutos de jogo.
O São Paulo volta a campo no próximo sábado (05), contra o Corinthians, às 16h, no Estádio do Morumbi.
Crédito: SãoPaulomarcoutrêsgolsdavitórianosúltimosminutosdejogoatéagora(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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