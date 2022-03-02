São Paulo fez três gols da vitória nos últimos minutos de jogo no Paulistão 2022

Até o momento, o São Paulo marcou três gols da vitória nos últimos minutos de jogo, neste Campeonato Paulista 2022. Dois deles contaram com a autoria de Calleri.O primeiro foi na partida contra o Santo André, quando nos acréscimos do segundo tempo, aos 91 minutos de jogo, Marquinhos garantiu o gol que deu a primeira vitória da equipe no campeonato.
Já contra a Ponte Preta, Calleri garantiu o desempate e a vitória do Tricolor Paulista aos 93 minutos de jogo.Artilheiro do Paulistão 2022, Calleri também repetiu o feito contra o Água Santa, marcando aos 89 minutos de jogo.
O São Paulo volta a campo no próximo sábado (05), contra o Corinthians, às 16h, no Estádio do Morumbi.