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São Paulo fecha preparação para o duelo contra a Inter de Limeira; veja provável escalação

Com dúvidas no time e sem trio, Tricolor enfrenta a Inter nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Morumbi. Rogério Ceni pode fazer rodízio na equipe de olho em clássico...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 13:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 13:37
O São Paulo fechou a preparação para o duelo contra a Inter de Limeira, nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022
Rogério Ceni não poderá contar com o trio Luan, Patrick e Luciano. Luan e Luciano seguiram com a preparação física fazendo pré-temporada e Patrick sob a supervisão dos fisioterapeutas.
O treino de hoje foi dividido em três partes. Na primeira, Ceni dividiu o grupo em dois, num trabalho tático de posicionamento e movimentação sem adversário. Na sequência, em outro campo, seguiu o trabalho tático, com esses dois grupos se enfrentando. No final, o elenco realizou um trabalho técnico de troca de passes e finalização ao gol.Uma provável escalação do São Paulo tem: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Miranda) e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Nikão; Eder (Alisson), Rigoni e Calleri. O São Paulo é o segundo colocado no Grupo B, com sete pontos, atrás do São Bernardo, que tem 11.
Crédito: RogérioCenitemdúvidasnaescalaçãodoSãoPaulo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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