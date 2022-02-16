São Paulo fecha preparação para o duelo contra a Inter de Limeira; veja provável escalação

O São Paulo fechou a preparação para o duelo contra a Inter de Limeira, nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022

O treino de hoje foi dividido em três partes. Na primeira, Ceni dividiu o grupo em dois, num trabalho tático de posicionamento e movimentação sem adversário. Na sequência, em outro campo, seguiu o trabalho tático, com esses dois grupos se enfrentando. No final, o elenco realizou um trabalho técnico de troca de passes e finalização ao gol.Uma provável escalação do São Paulo tem: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Miranda) e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Nikão; Eder (Alisson), Rigoni e Calleri. O São Paulo é o segundo colocado no Grupo B, com sete pontos, atrás do São Bernardo, que tem 11.