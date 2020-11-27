São Paulo fecha preparação para enfrentar o Bahia; veja possível time

O técnico Fernando Diniz usou a atividade para um trabalho técnico em campo reduzido e um treino tático com os onze titulares. O elenco também treinou bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. A atividade foi realizada do CT do Vitória, rival do adversário tricolor. O Tricolor terá novidades com relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Ceará. Na zaga, sem Diego Costa suspenso, Arboleda deve ser titular com Léo. No setor ofensivo, Diniz pode contar com o retorno do artilheiro Brenner, que cumpriu suspensão. Outro que está de volta é Hernanes, que deve ser opção no banco de reservas da equipe.