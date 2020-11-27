São Paulo fecha preparação para enfrentar o Bahia; veja possível time

O São Paulo realizou na tarde desta sexta-feira (27), o último treino antes de encarar o Bahia, neste sábado (28), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
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O técnico Fernando Diniz usou a atividade para um trabalho técnico em campo reduzido e um treino tático com os onze titulares. O elenco também treinou bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. A atividade foi realizada do CT do Vitória, rival do adversário tricolor. O Tricolor terá novidades com relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Ceará. Na zaga, sem Diego Costa suspenso, Arboleda deve ser titular com Léo. No setor ofensivo, Diniz pode contar com o retorno do artilheiro Brenner, que cumpriu suspensão. Outro que está de volta é Hernanes, que deve ser opção no banco de reservas da equipe.
Walce, Lucas Perri, Liziero, Igor Vinicius, Paulinho Boia e Toró estão lesionados e nem sequer viajaram para a sequência de partidas fora de casa. Um provável time titular tem: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Léo e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves; Luciano e Brenner.
O São Paulo está na terceira posição com 38 pontos, quatro a menos que o Atlético-MG, líder do Campeonato Brasileiro.