São Paulo fecha preparação para encarar o Palmeiras; veja provável escalação

São Paulo realizou nesta quarta-feira (09) seu último treinamento antes do clássico contra o Palmeiras, que será na quinta-feira (10), no Estádio do Morumbi.O último treino antes do Choque-Rei começou com um trabalho técnico, de troca de passes e marcação em espaço reduzido. Logo após, o técnico Rogério Ceni foi responsável por comandar um treino de bola parada.Ainda durante o treinamento, houve uma parte focada em uma atividade tática e um complemento de fundamentos divididos por setores: defesa, meio de campo e ataque. + Confira a tabela do Paulistão 2022O Tricolor paulista se prepara para enfrentar o Palmeiras na próxima quinta-feira (10), no Estádio do Morumbi, às 21h. A partida será válida pelo Campeonato Paulista e é o terceiro clássico disputado pelo São Paulo nesta temporada 2022.Confira a provável escalação do São Paulo:Volpi; Rafinha, Arboleda, Miranda (Diego Costa) e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Nestor e Gabriel Sara; Rigoni (Nikão), Alisson e Calleri.