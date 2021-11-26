Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo fecha patrocínio pontual para decisão do Brasileiro sub-20

Empresa de tintas Leinertex estampará sua marca no uniforme do Tricolor na grande decisão contra o Internacional, no domingo, às 11h, no Morumbi
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 15:06

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 15:06

O sub-20 do São Paulo terá uma novidade na camisa para a final do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, neste domingo, às 11h. O clube fechou uma parceria pontual com a marca da Leinertex, empresa de tintas fundada em 1977. Os valores envolvidos não foram divulgados. A camisa do São Paulo já conta com o patrocínio máster do Tricolor Chip, que também patrocina a equipe feminina. De acordo com o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, a parceria com a Leinertex é mais um exemplo de valorização das categorias de base.
- Ficamos felizes em acertar mais esta parceria para o time Sub 20. Ter ao nosso lado o apoio de uma empresa que está em franco crescimento e expandindo sua área de atuação, mostra a força nacional do São Paulo e a seriedade do trabalho desenvolvido em Cotia - afirmou. O São Paulo chega pela primeira vez na decisão do campeonato e terá um reforço extra na partida com a presença de torcedores. O primeiro jogo, realizado no Beira-Rio, acabou com vitória dos gaúchos por 2 a 0.
Crédito: Sub-20doSãoPauloterápatrocíniopontualcontraoInternacional(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados