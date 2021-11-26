São Paulo fecha patrocínio pontual para decisão do Brasileiro sub-20

O sub-20 do São Paulo terá uma novidade na camisa para a final do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, neste domingo, às 11h. O clube fechou uma parceria pontual com a marca da Leinertex, empresa de tintas fundada em 1977. Os valores envolvidos não foram divulgados. A camisa do São Paulo já conta com o patrocínio máster do Tricolor Chip, que também patrocina a equipe feminina. De acordo com o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, a parceria com a Leinertex é mais um exemplo de valorização das categorias de base.