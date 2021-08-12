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São Paulo fecha patrocínio para a omoplata da camisa; anúncio será na sexta-feira

Novo parceiro do Tricolor é mantido em sigilo e será anunciado nesta sexta-feira, em entrevista coletiva do diretor de marketing, Eduardo Toni. Local estava vazio desde março...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 13:35
Crédito: Rubens Chiri / São Paulo
O São Paulo fechou um novo patrocinador para a omoplata do uniforme. A empresa é mantida em sigilo e o anúncio ocorrerá nesta sexta-feira (13), às 13h, com uma entrevista coletiva do diretor de marketing do clube, Eduardo Toni. O espaço estava vago desde março deste ano, quando começou a temporada 2021. Naquela época, o São Paulo teve a estratégia de 'limpar' a camisa de jogo e conseguir novos patrocinadores por uma renda maior e mais visibilidade do clube do Morumbi.
Em cinco meses, a diretoria são-paulina conseguiu acordos importantes, como o patrocínio máster com a Sportsbet.io. Além dele, estampam o uniforme do São Paulo, a Gazin na barra de trás, além da Cimentos Cauê e da Cartão de Todos na parte da frente do calção e do ABC da Construção na parte de trás do calção.Cabe ressaltar também o patrocínio da LG na final do Campeonato Paulista, que causou muitas referências na torcida do Tricolor por conta do histórico vencedor entre o clube e a marca no começo dos anos 2000.
O espaço da omoplata está vago desde março de 2021, quando a MRV encerrou o vínculo que tinha com o São Paulo. Vale lembrar que a pandemia fez cair o faturamento do São Paulo com patrocinadores. O Tricolor espera faturar com patrocinadores cerca de R$ 36,5 milhões nesta temporada.

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