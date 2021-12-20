São Paulo fecha parceria com a Brahma; veja detalhes

O São Paulo fechou uma parceria com a Brahma para a próxima temporada. O contrato foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo, realizada na última semana. Foram 184 votos favoráveis e apenas quatro contrários entre os conselheiros. O São Paulo ainda vai definir como vai usar a verba do patrocínio, de valor não revelado. O acordo prevê alguns pontos de placas nos estádios e CTs, além de algumas outras propriedades para a Brahma. Além disso, a Brahma terá também exposição da marca nas unidades do clube.
A parceria entre Brahma e São Paulo já é de longa data. No passado, a verba serviu para ajudar na reforma do CT da Barra Funda e na implantação da sala de imprensa do Morumbi. Não há nenhuma cláusula que coloque como o dinheiro deve ser empregado, podendo ser com reformas ou reforços para o time.Dos 254 conselheiros aptos a votarem, 190 participaram e 64 não deram os seus votos. Foram 184 votos para aprovarem a parceria, quatro não aprovaram, além de duas abstenções.