São Paulo fecha parceria com a Brahma; veja detalhes

O São Paulo fechou uma parceria com a Brahma para a próxima temporada. O contrato foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo, realizada na última semana. Foram 184 votos favoráveis e apenas quatro contrários entre os conselheiros. O São Paulo ainda vai definir como vai usar a verba do patrocínio, de valor não revelado. O acordo prevê alguns pontos de placas nos estádios e CTs, além de algumas outras propriedades para a Brahma. Além disso, a Brahma terá também exposição da marca nas unidades do clube.