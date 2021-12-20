Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo fecha parceria com a Brahma; veja detalhes

Acordo foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo realizada na última semana. Marca terá placas nos estádios e CTs além de algumas outras propriedades...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2021 às 11:47

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 11:47

O São Paulo fechou uma parceria com a Brahma para a próxima temporada. O contrato foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo, realizada na última semana. Foram 184 votos favoráveis e apenas quatro contrários entre os conselheiros. O São Paulo ainda vai definir como vai usar a verba do patrocínio, de valor não revelado. O acordo prevê alguns pontos de placas nos estádios e CTs, além de algumas outras propriedades para a Brahma. Além disso, a Brahma terá também exposição da marca nas unidades do clube.
A parceria entre Brahma e São Paulo já é de longa data. No passado, a verba serviu para ajudar na reforma do CT da Barra Funda e na implantação da sala de imprensa do Morumbi. Não há nenhuma cláusula que coloque como o dinheiro deve ser empregado, podendo ser com reformas ou reforços para o time.Dos 254 conselheiros aptos a votarem, 190 participaram e 64 não deram os seus votos. Foram 184 votos para aprovarem a parceria, quatro não aprovaram, além de duas abstenções.
Crédito: SãoPaulofechouparceriaquepodeajudarnareformadoCTdaBarraFunda(FellipeLucena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados