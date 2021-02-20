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futebol

São Paulo fecha melhor temporada em clássicos desde 2014

Tricolor teve nove duelos contra rivais, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas, terminando a temporada com 48% de aproveitamento...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 14:37

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 14:37

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Apesar da temporada decepcionante em termos de resultados, o São Paulo teve motivos para sorrir por conta dos clássicos no ano. O Tricolor encerrou a temporada contra os rivais com o melhor aproveitamento desde 2014: 48%.
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Durante todo o calendário de jogos, foram nove clássicos, com três vitórias (uma contra cada rival), quatro empates (dois contra o Palmeiras e um com os demais adversários) e duas derrotas (para Santos e Corinthians).
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO São Paulo vinha tendo temporadas ruins no quesito clássicos. A melhor marca foi em 2017, quando o time encerrou o ano com apenas 36% de aproveitamento. Já o pior número neste período foi em 2015, com 21%.
Cabe destacar que São Paulo é o grande clube paulista com pior aproveitamento em clássicos entre 2011 e 2020, apenas 36%, bem menos do que Santos (50%), Corinthians (49%) e Palmeiras (44%). Nos últimos dez anos, o São Paulo havia disputado 105 clássicos, com 27 vitórias, 32 empates e 46 derrotas. Neste ano, o Tricolor teve dois clássicos, contra Santos (derrota por 1 a 0) e Palmeiras (empate por 1 a 1).
Veja o aproveitamento do São Paulo em clássicos desde 20142014 - 62,9%2015 - 21,4%2016 - 29%2017 - 36%2018 - 33,5%2019 - 28,2 %

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