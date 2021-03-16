São Paulo fecha contratação do meia William, ex-Palmeiras e Toluca

O São Paulo fechou a contratação do meia William, que estava no Toluca (MEX). O jogador, de 34 anos, foi revelado pelo Palmeiras, onde teve detectado um problema no coração que o fez interromper a carreira por duas temporadas.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
O meia deve assinar contrato até o final desta temporada, conforme noticiou o 'GE' e confirmado pelo LANCE!. Ele é esperado na capital paulista para realizar exames médicos e assinar o contrato.
William iniciou sua carreira nas categorias de base do Juventus, mas foi realmente nas categorias de base do Palmeiras que o atleta destacou-se. Após se recuperar do problema cardíaco, retornou ao futebol em 2006, e em 2007, começou bem o ano, após marcar dois gols na estreia do Palmeiras no Paulistão.
William teve passagens por diversos clubes brasileiros, como Goiás, Náutico e Joiville. Logo depois, se transferiu ao Busan IPark, da Coréia do Sul. Passou ainda pelo futebol mexicano, jogando no Querétaro, América e Toluca, seu último clube.
Em 2021, o meia disputou dois dos seis jogos do Toluca, todos entrando na segunda etapa, diante do Querétaro e do Tijuana.