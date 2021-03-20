futebol

São Paulo fecha contratação de Alex para ser técnico do Sub-20

Ex-meia comandará a equipe de base do Tricolor, substituindo Orlando Ribeiro. Anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 15:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 15:01
Crédito: Alex será técnico do Sub-20 do São Paulo (Reprodução/ Documentário Alex Câmera 10
O São Paulo fechou a negociação para contratar o ex-meia Alex como técnico do Sub-20. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'Blog do Perrone' e confirmada no LANCE!.
São Paulo contrata meia ex-Palmeiras: relembre jogadores que passaram pelos dois rivais
Apenas alguns detalhes adiam o anúncio oficial do treinador, que deve começar os trabalhos em abril, com contrato de dois anos. Com isso, Alex passará pela sua primeira experiência como treinador de futebol, carreira que ele nunca escondeu que pretende seguir. O ex-meia vai assumir a vaga deixada por Orlando Ribeiro, demitido em fevereiro.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Curiosamente, um dos maiores lances de Alex, como jogador, foi um gol contra o São Paulo, no Morumbi, quando defendia o Palmeiras, rival do Tricolor. O gol foi marcado em Rogério Ceni, que hoje é treinador de futebol e atual campeão brasileiro pelo Flamengo. Se o acordo for fechado, tanto Alex quanto Ceni terão começado suas carreiras de técnico no São Paulo. Revelado pelo Coritiba, com passagens vitoriosas pelo Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, da Turquia, o ex-meia voltou para o clube onde iniciou a carreira para se aposentar em 2014. De lá para cá, já atuou nos bastidores do seu primeiro time, já foi comentarista e, agora, planeja iniciar sua carreira como treinador, tendo feito o curso da CBF.

Tópicos Relacionados

