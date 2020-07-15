Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo faz último treino em Cotia com Liziero no lugar de Tchê Tchê

Bruno Alves e Igor Gomes marcaram os gols da vitória por 2 a 1 da equipe titular. Paulinho Boia, que novamente foi testado entre os 11 principais, marcou para os reservas...
LanceNet

15 jul 2020 às 17:42

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Liziero foi a novidade da equipe titular no último treino do São Paulo no CFA de Cotia. O jovem atuou na vaga de Tchê Tchê, poupado.
Os titulares venceram os reservas por 2 a 1, com gols de Bruno Alves (aproveitando rebote após cobrança de escanteio) e Igor Gomes (com boa assistência de Pato). Paulinho Boia marcou para os reservas. Fernando Diniz observou a seguinte equipe em ação: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Liziero, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Pato. No decorrer da atividade, ele testou Igor Vinícius, Luan, Everton e Paulinho na formação principal.
O time reserva teve Lucas Perri, Igor Vinícius, Diego Costa, Anderson Martins e Léo; Luan, Hernanes e Gabriel Sara; Everton, Toró e Paulinho.
Após 12 sessões de treino em sete dias de retiro em Cotia, o elenco são-paulino retornou para a capital após o almoço desta quarta e terá a quinta livre. A reapresentação será na manhã de sexta, na Barra Funda. A reestreia da equipe no Paulistão está marcada para 22 de julho, contra o Red Bull Bragantino, no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados