São Paulo faz último treino em Cotia com Liziero no lugar de Tchê Tchê

Liziero foi a novidade da equipe titular no último treino do São Paulo no CFA de Cotia. O jovem atuou na vaga de Tchê Tchê, poupado.
Os titulares venceram os reservas por 2 a 1, com gols de Bruno Alves (aproveitando rebote após cobrança de escanteio) e Igor Gomes (com boa assistência de Pato). Paulinho Boia marcou para os reservas. Fernando Diniz observou a seguinte equipe em ação: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Liziero, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Pato. No decorrer da atividade, ele testou Igor Vinícius, Luan, Everton e Paulinho na formação principal.
O time reserva teve Lucas Perri, Igor Vinícius, Diego Costa, Anderson Martins e Léo; Luan, Hernanes e Gabriel Sara; Everton, Toró e Paulinho.
Após 12 sessões de treino em sete dias de retiro em Cotia, o elenco são-paulino retornou para a capital após o almoço desta quarta e terá a quinta livre. A reapresentação será na manhã de sexta, na Barra Funda. A reestreia da equipe no Paulistão está marcada para 22 de julho, contra o Red Bull Bragantino, no Morumbi.