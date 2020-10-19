São Paulo faz último treino antes do Binacional; Luciano é dúvida

O São Paulo está pronto para enfrentar o Binacional, terça-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na tarde desta segunda, o Tricolor trabalhou no CT da Barra Funda e o técnico Fernando Diniz acertou os últimos detalhes para a partida. A escalação ainda é um mistério, mas o atacante Luciano é dúvida para o duelo no Morumbi.

Artilheiro do São Paulo no Brasileirão, Luciano não treinou com o restante do elenco. O jogador sentiu um desconforto muscular na coxa direita no jogo contra o Grêmio e, por isso, não foi a campo. A tendência é de que ele não participe da partida contra o Binacional, mas a informação deve ser confirmada apenas momentos antes do início do confronto. A informação foi publicada pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.Como o Tricolor já está eliminado da Copa Libertadores, a comissão técnica pode mandar a campo um time misto - com jogadores que não vêm sendo aproveitados nos últimos jogos. Além disso, é a oportunidade para alguns nomes do elenco descansarem após a sequência de 10 jogos e seguidas viagens nos últimos 30 dias.