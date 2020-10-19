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São Paulo faz último treino antes do Binacional; Luciano é dúvida

Tricolor pode ir a campo com um time misto no jogo contra a equipe peruana, mas Diniz faz mistério; Luciano não treina por conta de um desconforto muscular...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 19:26

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 19:26

Crédito: Luciano sentiu um desconforto muscular e pode ser poupado (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo está pronto para enfrentar o Binacional, terça-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na tarde desta segunda, o Tricolor trabalhou no CT da Barra Funda e o técnico Fernando Diniz acertou os últimos detalhes para a partida. A escalação ainda é um mistério, mas o atacante Luciano é dúvida para o duelo no Morumbi.
Artilheiro do São Paulo no Brasileirão, Luciano não treinou com o restante do elenco. O jogador sentiu um desconforto muscular na coxa direita no jogo contra o Grêmio e, por isso, não foi a campo. A tendência é de que ele não participe da partida contra o Binacional, mas a informação deve ser confirmada apenas momentos antes do início do confronto. A informação foi publicada pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.Como o Tricolor já está eliminado da Copa Libertadores, a comissão técnica pode mandar a campo um time misto - com jogadores que não vêm sendo aproveitados nos últimos jogos. Além disso, é a oportunidade para alguns nomes do elenco descansarem após a sequência de 10 jogos e seguidas viagens nos últimos 30 dias.
A partida contra o Binacional começa, às 21h30, e pode significar uma vaga ao clube do Morumbi na segunda fase da Copa Sul-Americana. Para isso, basta uma vitória ou empate diante da equipe peruana, que também está eliminada da Copa Libertadores e não tem chances de avançar ao mata-mata.

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