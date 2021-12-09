futebol

São Paulo faz último jogo da temporada com objetivos e incertezas

Tricolor joga contra o América-MG buscando uma difícil classificação para a primeira fase da Libertadores, enquanto lida com dúvidas para o planejamento de 2022...
LanceNet

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 07:00

O São Paulo se despede da temporada contra o América-MG, nesta quinta-feira (09), às 21h30, na Estádio Independência, com objetivos no Campeonato Brasileiro e algumas incertezas para o planejamento de 2022. No Brasileirão, o Tricolor quer a vitória contra o Coelho para tentar uma vaga na primeira fase da Libertadores. Para isso, o Tricolor precisa vencer o América-MG, no Independência, além de torcer para o Santos não derrotar o Cuiabá na Vila Belmiro, o Ceará não vencer o Palmeiras na Arena Barueri e o Inter não vencer o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.
Como se não bastasse, o São Paulo estará na torcida para que o Atlético-GO perca do Flamengo em Goiânia. Caso o Dragão ao menos empatar, o Tricolor precisará derrotar o América-MG por dois gols de diferença.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoOutro objetivo é a grana. Atualmente na 13ª posição, o Tricolor arrecadaria R$ 13,7 milhões caso o torneio acabasse hoje. No entanto, caso derrote o Coelho e conte com uma combinação de resultados, o São Paulo pode terminar o Brasileirão na 8ª colocação, arrecadando R$ 21,4 milhões.
Já pensando em 2022, o Tricolor está com incertezas para o planejamento, já que o técnico Rogério Ceni deixou em dúvida sua permanência no clube após a partida contra o Juventude. Além disso, alguns jogadores, como Benítez e Eder ainda estão com a situação contratual indefinida.
As definições devem começar a acontecer após a partida contra o Coelho, começando com reuniões com a comissão técnica de Ceni para definir a sua situação e pensar em reforços e saídas.
Crédito: SãoPaulosedespededatemporadacontraoAmérica-MG(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

