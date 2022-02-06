São Paulo faz treino intenso no CT; quarteto segue em recuperação

O São Paulo realizou mais um treinamento na manhã deste domingo (06), no CT da Barra Funda, de olho no duelo contra o Santo André, na próxima quarta-feira (09), às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022

A manhã começou com um circuito físico sob a supervisão dos preparadores do Tricolor. Os jogadores trabalharam potência e estímulos de velocidade, intercalando saltos, piques e acelerações. Na sequência, o técnico Rogério Ceni e seus auxiliares comandaram um trabalho técnico em campo reduzido, com ênfase em enfrentamentos e trocas de passes

Logo depois, os atletas realizaram um treino tático, onde foram realizados ajustes na equipe. Para encerrar o dia, jogadores treinaram finalizações a gol. O zagueiro Walce, o volante Luan, o meio-campista Patrick e o atacante Luciano não participaram da atividade junto com o restante do elenco e seguem em processo de recuperação no REFFIS.