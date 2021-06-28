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futebol

São Paulo faz treino em hotel de Fortaleza de olho no clássico

Elenco do Tricolor treinou na academia do hotel antes de viagem de volta para a capital paulista. Equipe já visa o confronto contra o Corinthians, na próxima quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 13:53

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 13:53

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Os jogadores do São Paulo relacionados no empate contra o Ceará, por 1 a 1, no Castelão, realizaram uma atividade no hotel em Fortaleza, antes da viagem de volta para a capital paulista, que acontece nesta tarde.
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O Tricolor já abriu a preparação para encarar o Corinthians, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Uma novidade na escalação titular deve ser o volante Luan. O camisa 13, que se recuperou de um edema na coxa esquerda, entrou na segunda etapa contra o Vozão e deve voltar ao time no Majestoso. A dupla Benítez e Rigoni, que foi poupada e jogou parte da partida, também deve ser titular. O elenco volta a trabalhar no CT da Barra Funda nesta terça-feira, na parte da manhã. O auxiliar Juan Branda deve montar a equipe que começará a partida diante do Corinthians. Os desfalques são Miranda, William, Luciano e Arboleda. Sara ainda é dúvida para o confronto.

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