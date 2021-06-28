São Paulo faz treino em hotel de Fortaleza de olho no clássico

Os jogadores do São Paulo relacionados no empate contra o Ceará, por 1 a 1, no Castelão, realizaram uma atividade no hotel em Fortaleza, antes da viagem de volta para a capital paulista, que acontece nesta tarde.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Uma novidade na escalação titular deve ser o volante Luan. O camisa 13, que se recuperou de um edema na coxa esquerda, entrou na segunda etapa contra o Vozão e deve voltar ao time no Majestoso. A dupla Benítez e Rigoni, que foi poupada e jogou parte da partida, também deve ser titular. O elenco volta a trabalhar no CT da Barra Funda nesta terça-feira, na parte da manhã. O auxiliar Juan Branda deve montar a equipe que começará a partida diante do Corinthians. Os desfalques são Miranda, William, Luciano e Arboleda. Sara ainda é dúvida para o confronto.