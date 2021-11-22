São Paulo faz trabalhos táticos em penúltimo treino antes de enfrentar o Athletico-PR; veja possível escalação

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (22), no CT da Barra Funda, para dar sequência a sua preparação para enfrentar o Athletico-PR. Durante as atividades, Rogério Ceni comandou atividades táticas, visando fazer ajustes no time antes da partida importante pelo Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

No penúltimo treino antes de jogar contra o Furacão, Rogério Ceni realizou duas atividades diferentes com o elenco, primeiro utilizando campo reduzido e, depois, usando a extensão completa do gramado.

Na escalação, Ceni não conta com o atacante Luciano, que fraturou o punho no clássico contra o Palmeiras e será reavaliado ainda nesta semana, sem prazo para seu retorno.

Outro desfalque importante é o volante Luan, que está fora das atividades desde o dia 13 de outubro, quando teve uma avulsão tendínea do músculo da coxa durante o primeiro treino de Rogério Ceni no São Paulo.

Assim, a escalação do São Paulo deve ser: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri.O São Paulo é o atual 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, quatro pontos acima do Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento.

Na próxima quarta-feira (24), o time entra em campo às 21h30, em um confronto direto contra o Athletico-PR, que está empatado com o mesmo número de pontos, mas ocupa a 13ª posição pois tem mais vitórias. A bola rola no Morumbi e o jogo é válido pela 34ª rodada do Brasileirão.